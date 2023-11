Dončića moti ena stvar

"Po mojem so bile moje izgubljene žoge in napadalni skok nasprotnika to, zaradi česar smo izgubili tekmo," je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić iskal razloge za poraz proti aktualnim prvakom Denver Nuggets (114:125). V vrstah Dallas Mavericks so kljub porazu lahko zelo zadovoljni z vstopom v sezono, saj so dobili štiri od prvih petih obračunov.

S 34 točkami je bil Luka Dončić sicer najboljši strelec teksaškega derbija med Denver Nuggets in Dallas Mavericks – ob tem je v statistiko vpisal še deset skokov in osem asistenc – a je bil tudi mož, ki je zapravil največ žog. Kar devet jih je izgubil in izenačil neslaven osebni rekord v ligi NBA. S povprečno petimi izgubljenimi na tekmo je pri vrhu lige v tem segmentu. Le Cade Cunnigham iz Detroita jih izgublja več od njega (5,5).

"Grozno je bilo. Površen sem bil. Nekaj odločitev ni bilo dobrih. Pogledati moram posnetek in biti v prihodnje boljši. Mislim, da sem sezono začel zelo slabo, kar se izgubljenih žog tiče. Ta segment moram izboljšati," se je po koncu dvoboja te teme dotaknil slovenski košarkar in dal vedeti, da ga izgubljene žoge zelo motijo.

Dončić: Veliko pozitivnih stvari

A so bile tudi pozitivne stvari, izpostavlja prvi zvezdnik Dallas Mavericks: "Začeli smo počasi, vendar mislim, da je veliko pozitivnih stvari, na katere moramo gledati. Po mojem so moje izgubljene žoge in napadalni skok nasprotnika to, zaradi česar smo izgubili tekmo. Mislim, da smo lani izgubili za 30 točk, a menim, da je veliko pozitivnih stvari, na katere moremo gledati in se lahko naučimo iz njih."

V tem trenutku najverjetneje najboljši košarkar na svetu Vselej, ko vidimo skupaj Dončića in Nikolo Jokića, imata fanta nasmejana obraza. Ne le to, da sta superzvezdnika, prav tako pa sta tudi dobra prijatelja. Po koncu tokratnega obračuna se je zmage veselili Joker, ki je tekmo končal pri 33 točkah, 14 skokih in devetih asistencah. Foto: Guliverimage "Odličen odnos imava. Z njim je vedno zabavno. Izjemen košarkar je, povrhu vsega pa še super fant. To imam pri njem najraje. Vedno se šali in je preprost ter izjemen človek. Vsi trenerji in igralci vedo, kako poseben je. Vsak ve, kakšen košarkar je. In v tem trenutku je najverjetneje najboljši košarkar na svetu," se je o odnosu s srbskim košarkarjem razgovoril LD77.

Dallas, ki v kadru ni imel obolelih trenerja Jasona Kidda in Markiefa Morrisa ter poškodovanega Maxija Klebra, je skok izgubil s 34:51. Gostitelji so imeli celo 19 napadalnih skokov, kar jasno pove, koliko dodatnih napadov so imeli košarkarji Denverja, pri katerih je zaradi poškodbe še vedno na stranskem tiru Vlatko Čančar. "V vrstah Denverja imajo visoke košarkarje, ki znajo dobro skakati v napadu, kot sta to Jokić in Gordon. A je jasno, da se moramo bolj fizično zoperstaviti," izpostavlja Dončić.

"Obramba mora biti boljša"

Po koncu tekme se je eden od ameriških novinarjev dotaknil razporeda Mavericks, ki so uvodnih pet tekem odigrali izmenjaje – ena gostujoča in nato domača tekma. Ali je zaradi tega težje priti v ritem, Dončić odgovarja: "Zame je to najslabši del, da imamo eno tekmo doma in naslednjo že v gosteh ter obratno, ampak to je NBA. Nekateri imajo boljši razpored, nekateri slabšega. Ne smemo se obremenjevati s tem. Vsi igramo isto igro."

Foto: Guliverimage

Dallas je sicer odlično vstopil v sezono in je pri štirih zmagah in enem porazu, zaradi česar je pri vrhu zahodne konference. Dončić pa je jasen, kaj bodo morali s soigralci v dvobojih z najboljšimi ekipami spremeniti, da bodo morda uspešni tudi proti njim: "Ves napad prihaja iz obrambe. Mislim, da smo odigrali dober napad. Izgubljene žoge in obrambni skok so nas stali tekme. Napad ni bil nikoli težava, naša obramba mora biti boljša."