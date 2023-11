Dončić "presenetil" in se veselil po že videnem scenariju

Košarkarji Dallas Mavericks se na začetku sezone ne ustavljajo. Na svoji sedmi tekmi sezone so se podpisali še pod svojo šesto zmago, tokrat so znova zahvaljujoč dobremu drugemu polčasu s 117:102 slavili na gostovanju pri Orlando Magic. Čeprav je bil nastop Luke Dončića praktično vse do tekme pod vprašajem, pa je Slovenec na koncu stopil na parket in bil z 29 točkami, tremi skoki in šestimi asistencami prvi mož ob novi zmagi svoje ekipe. Po današnjem dnevu pa v ligi NBA ni več neporaženih ekip, saj so košarkarji Boston Celtics na svoji šesti tekmi doživeli prvi poraz, potem ko je bila po podaljšku s 114:109 boljša Minnesota.

Čeprav je bil nekaj ur pred tekmo pri imenu Luke Dončića pred spopadom z Orlandom vprašaj pri njegovem nastopu in je bila večina košarkarskih navdušencev prepričana, da bo Slovenec manj kot 24 ur po zmagi nad Charlotte Hornets dobil dan odmora, kot je bilo to na "back to back" tekmah pogosto v praksi že v prejšnji sezoni, pa je slovenski as oblekel dres Dallasa in stopil na parket, tako kot tudi Kyrie Irving. Tudi nastop tega je bil namreč pred tekmo pod vprašajem, na koncu pa sta bila ravno onadva glavna "krivca" za nov uspeh Dallasa. Dončić je srečanje končal pri 29 točkah, od tega je zadel pet trojk iz desetih poskusov, k svojemu dosežku pa je pridal še tri skoke, podelil je šest asistenc in ukradel dve žogi.

Predstava Luke Dončića:

Orlando Magic : Dallas Mavericks 102:117 Učinek Luke Dončića: 29 točk (4/7 za 2, 5/10 za 3, 6/6 prosti meti), 3 sk., 6 as., 2 ukr. žogi, 6 izg. žog v 35:09 Strelci: Banchero 22, Anthony in Wagner M. 19, Wagner F. 12; Dončić 29, Irving (10 as., 7 sk.) in Hardaway Jr. 21, Willimas 13, Lively II 10

Dallas je srečanje z Orlandom, ki se bo moral vsaj za nekaj časa znajti pred poškodovanega Wendella Carterja Jr., dobil po zdaj že videnem scenariju, saj so Mavericks po slabšem prvem polčasu predvsem v zadnji četrtini stopili na plin in se tudi zahvaljujoč navezi Dončić-Irving podpisali pod svoj šesti uspeh v tej sezoni. Dončić je srečanje odprl z asistenco ob trojki Granta Williamsa, nato pa je v svojo statistiko hitro vpisal dve izgubljeni žogi, ob petih doseženih točkah pa se je slabe štiri minute pred koncem prve četrtine usedel na klop.

Dallas je imel v prvem polčasu znova ogromno težav predvsem z igro v obrambi, v prvih 24 minutah je prejel 66 točkah, na drugi strani so jih Mavs dosegli 53, od tega jih je Dončić v drugi četrtini dosegel 12, skupno pa v prvem polčasu 17. Orlando je v prvem polčasu vodil tudi s 15 točkami razlike, tako kot proti Hornetsom dan prej pa je tudi tokrat Kiddova četa našla recept za preobrat v drugem polčasu.

Vrhunci tekme:

Dončić zaradi udarca v glavo moral s parketa Dončić je v tretji četrtini ob eni izmed akcij ob igranju s hrbtom proti košu izgubil ravnotežje, nerodno padel in ob pristanku z glavo udaril ob nogo Goge Bitadzeja, ki je bil sicer nehote vpleten tudi ob poškodbi Jake Blažiča na letošnjem svetovnem prvenstvu, ko je Slovenija v prvem delu ugnala Gruzijo. Dončić je moral ob neugodnem pristanku dvorano zaradi protokola lige NBA v povezavi z morebitnim pretresom možganov zapustiti, a se je Slovenec hitro vrnil na igrišče, ob začetku zadnje četrtine pa se je vrnil tudi na parket. Luka Doncic exits the game due to concussion protocol after hitting his head on Goga Bitadze’s knee pic.twitter.com/WJoeCuhNRI — Playmaker (@playmaker) November 7, 2023

Znova zablestela naveza Dončić - Irving

Dallas je v drugem delu srečanja zaigral precej bolje v obrambi in omejil izgubljene žoge, po košu Josha Greena slabe tri minute pred koncem tretje četrtini prvič na srečanju po izidu 17:16 znova povedel, ob koncu tretje četrtine pa vodil s 86:83. V zadnji četrtini je Dallas tako kot na večini tekem v tej sezoni v najbolj pomembnih trenutkih pokazal najboljšo predstavo. Spet sta bila v prvem planu glavna zvezdnika ekipe Dončić in Irving, ki sta v zadnji četrtini dosegla 23 od 31 doseženih točk Dallasa.

Orlando je sicer po košu Anthonyja dobrih pet minut in pol pred koncem še zapretil in se približal le na dve točki zaostanka (97:99), a je Dallas hitro odgovoril z delnim izidom 9:0 in se hitro oddaljil, dokončno pa je usodo Orlanda slabi dve minuti pred koncem s trojko za vodstvo s 114:100 zapečatil Dončić. Končni izid 117:102 v korist Dallasa. Dallas je na koncu dosegel 15 trojk, sedem več od nasprotnika, ki je izgubil 20 žog, Dallas na drugi strani 14.

Kyrie Irving je dosegel 21 točk. Foto: Reuters

Slovenec je bil na koncu z 29 točkami prvi strelec srečanja, Irving je 21 točkam dodal še sedem skokov in deset asistenc, pod 21 točk pa se je prav tako podpisal tudi Tim Hardaway Jr. (4/11 za 3). Pri Magic je Paolo Banchero dosegel 22 točk, Anthony in Moritz Wagner sta jih pristavila po 19. V 44 sezonah od obstoja franšize Dallasa je šest zmag na sedmih srečanjih za Mavse drugi najboljši vstop v sezono, boljši so bili Mavericks le v sezoni 2002/03, ko se na uvodu podpisali pod 14 zaporednih zmag. Na drugi strani je Orlando na svoji sedmi tekmi sezoni doživel tretji poraz.

With tonight’s win in Orlando, the Mavs overcame a halftime deficit of 12-or-more points for the second straight night, marking the first time in franchise history they accomplished the feat. pic.twitter.com/8Or05FrjlI — Mavs PR (@MavsPR) November 7, 2023

Dallas po gostovanju pri Orlandu zdaj čakata dve domači preizkušnji. Najprej bo zasedba Jasona Kidda v noči na četrtek (2.30) gostila Toronto Raptors, v noči na soboto ob isti uri pa še Los Angeles Clippers.

Boston po drami prvič pokleknil

V ligi NBA pa po današnjem dnevu ni več neporažene ekipe. Košarkarji Boston Celtics so namreč po pravi drami in podaljšku morali priznati premoč Minnesoti Timberwolves in na svoji šesti tekmi sezone zabeležili prvi poraz (109:114).

Jaden McDaniels je 1:41 pred koncem rednega dela srečanja zadel trojko in Minnesoto popeljal do izenačenja na 101:101. Obe ekipi sta nato v zaključku zapravljali mete in žoge kot po tekočem traku, Jaylen Brown je za Boston dve sekundi pred koncem zgrešil trojko, tekma pa se je nato prevesila v podaljšek. V podaljšku je voz Minnesote povlekel zvezdnik Minnesote Anthony Edwards, ki je v dodatnem času dosegel osem od skupno 13 točk Timberwolvesov. Zmago Minnesote je nato s košem 16 sekund pred koncem mimo Kristapsa Porzingisa samo še potrdil McDaniels, domači pa so se lahko začeli veseliti svoje četrte zmage v sezoni.

Anthony Edwards je dosegel 38 točk. Foto: Guliverimage

Edwards je srečanje končal pri 38 točkah, devetih skokih in sedmih asistencah, McDaniels jih je dodal 20. Za Boston je Jayson Tatum prispeval 32 točk, Brown pa je ob 26 točkah ujel še sedem odbitih žog.

Indiana izenačila rekord franšize, 48 točk Embiida

Košarkarji Indiane Pacers so s kar 152:111 odpihnili San Antonio Spurs. Pacers so s 152 doseženimi točkami izenačili rekord franšize v doseženih točkah, ki so jih dosegli tudi maja 2021 ob zmagi nad Oklahomo (152:95). Kar šest košarkarjev Indiane je bilo na koncu dvomestnih, Tyrese Haliburton je dosegel 23 točk in osem asistenc, Buddy Hield (5/6 za 3) in Obi Toppin pa sta jih prispevala po 19. Za San Antonio je Doug McDermott dosegel 17 točk, prvi izbor zadnjega nabora Francoz Victor Wembanyama je tokrat 13 točkam dodal deset skokov.

Joel Embiid je ob metu iz igre 17/25 dosegel 48 točk. Ob tem je bil nezgrešljiv iz črte prostih metov (14/14). Foto: Reuters

Strelsko navdahnjena je bila tudi Philadelphia, ki je za peto zmago sezone, s katero je zdaj na vrhu vzhoda izenačena z Bostonom, s 146:128 odpravila Washington Wizards. 76ers so že do polčasa dosegli kar 75 točk, zaustavili pa se niso niti v drugem polčasu. Lanski MVP sezone Joel Embiid je ob zmagi blestel z 48 točkami, enajstimi skoki in šestimi asistencami, Kyle Kuzma je za Washington dosegel 28 točk (4/5 za 3).

Milwaukee Bucks so s 129:125 ugnali Brooklyn Nets, ki jim ni pomagalo niti 45 točk Cama Thomasa. Izid je bil slabo minuto in pol pred koncem še poravnan na 123:123, nato pa Nets do konca srečanja niso več zadeli, na drugi strani pa je Milwaukee četrto zmago sezone potrdil z natančnim izvajanjem prostih metov. Giannis Antetokounmpo je bil s 36 točkami in 12 skoki prvi igralec Bucksov.

Liga NBA, 6. november:

Lestvica:

