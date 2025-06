"Lakers je izjemen klub. Komaj čakam, da srečam Marka. Veselim se prihodnosti. Rad bi se zahvalil Jeanie in družini Buss, ki me je sprejela v Los Angeles. Vesel sem, da bo Jeanie še naprej vključena v klub. Veselim se dela z obema, da bomo skupaj osvajali prvenstva," je na družabnih omrežjih dan po napovedi, da bo družina Buss za 10 milijard ameriških dolarjev prodala večinski delež v klubu milijarderju Marku Walterju, zapisal Luka Dončić, ki je minulo sezono postal član tega legendarnega kluba. Jeanie Buss bo za zdaj ostala predsednica franšize.

The Lakers are an amazing organization. I’m looking forward to meeting Mark and excited about the future. I am also grateful to Jeanie and the Buss family for welcoming me to LA, and I’m happy that Jeanie will continue to be involved. I look forward to working with both of them…