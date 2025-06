Mark Walter velja za tihega milijarderja iz ameriške Iowe in je danes eden najvplivnejših mož v svetu športa. Kot izvršni direktor investicijskega velikana Guggenheim Partners in lastnik ekip, kot so Los Angeles Dodgers, Chelsea FC, LA Sparks in RC Strasbourg, je s prevzemom Los Angeles Lakers v vrednosti 10 milijard dolarjev (8,7 milijard evrov) postal ključna figura v prihodnosti NBA. In neposredno tudi v prihodnosti Luke Dončića. A kdo je sploh ta mož iz ozadja, ki s finančno močjo in strateškim pristopom kroji usodo svetovnega športa?

Mark Walter se je rodil leta 1960 v mestu Cedar Rapids, v ameriški zvezni državi Iowa v delavski družini. Oče je delal v proizvodnji betonskih blokov, mama je skrbela za dom. Kljub skromnim začetkom je že kot otrok pokazal podjetniški duh in močno zanimanje za šport, še posebej za bejzbol in ekipo Chicago Cubs.

Po končani srednji šoli je diplomiral na Creighton University, nato pa pridobil doktorat iz prava na Northwestern University, kjer se je že nakazoval njegov prehod iz prava v svet financ.

Vzpon skozi finance: ustanovitev Guggenheim Partners

Po nekaj letih v investicijskem sektorju je leta 2000 skupaj s partnerji ustanovil Guggenheim Partners, danes eno največjih upravljalskih podjetij na svetu, ki nadzoruje več kot 325 milijard dolarjev (283 milijard evrov) sredstev. Walter je postal izvršni direktor, podjetje pa se je specializiralo za upravljanje dolgoročnega kapitala, predvsem iz zavarovalniških virov. Ti viri so mu kasneje omogočili širitev v športni svet.

Mark Walter se je z ekipo Los Angeles Dodgers leta 2024 nazadnje veselil naslova prvaka v bejzbolski ligi MLB. Foto: Guliverimage

Vstop v šport: od Dodgersov do Chelseaja

Prvi veliki športni preboj se je zgodil leta 2012, ko je Walter vodil konzorcij, ki je za rekordnih 2,15 milijarde dolarjev (1,87 milijard evrov) kupil bejzbolsko ekipo Los Angeles Dodgers. Klub je pod njegovim vodstvom hitro postal ena najuspešnejših franšiz v MLB, vrhunec sta bila naslova prvaka v letih 2020 in 2024, pohvali pa se lahko še z enajstimi naslovi v zahodni konferenci.

Njegovo širjenje v šport se s tem ni končalo:

Leta 2014 je skupaj z ženo postal lastnik LA Sparks, ekipe v WNBA, ki je že leta 2016 osvojila naslov.

Leta 2022 se je priključil partnerstvu s Toddom Boehlyjem v prevzemu nogometnega Chelsea FC in kasneje tudi RC Strasbourg v okviru holdinga BlueCo.

Postal je tudi glavni investitor v Professional Women’s Hockey League, kjer se pokal za zmagovalke imenuje kar Walter Cup.

2025: Največji športni prevzem v zgodovini in začetek dobe Dončića

V tem tednu je Walter izvedel največji posel v zgodovini ameriškega športa – za 10 milijard dolarjev (8,7 milijard evrov) je postal večinski lastnik Los Angeles Lakers. Kluba, v katerem vidno vlogo igra Luka Dončić. Walter je imel že od leta 2021 v lasti 27-odstotni delež, a je z zdajšnjim prevzemom postal ključni odločevalec v enem najmočnejših klubov NBA, kar podpira tudi legendarni Magic Johnson.

Naveza Dončić–Walter recept za vnovični dvig LA Lakers? Foto: Guliverimage

Lakers so že s prihodom Dončića, ki naj bi bil navdušen nad prihodom Walterja, februarja letos začeli snovati načrte za dolgoročnejšo zgodbo, saj si želijo nadgraditi šampionsko serijo osvajanja naslovov najboljšega v ligi NBA. Podpisali so se pod 17 naslovov prvaka, enega več imajo večni rivali Boston Celtics. Nazadnje so do laskave lovorike prišli pod taktirko LeBrona Jamesa leta 2020. Prav velikan svetovne košarke pa bi rad v zaključku kariere še enkrat stopil na sam košarkarski vrh.

In s prihodom Walterja se odpirajo nove dimenzije za Los Angeles Lakers. Z močjo kapitala, izkušnjami iz bejzbola in strateškim pristopom bo zagotovo želel zgraditi ekipo, ki bo v bodoče konkurenčna za pokal najboljšega.

Skromen milijarder z velikimi ambicijami

Čeprav Walter stoji za milijardnimi posli in najuspešnejšimi franšizami, pa se v javnosti redko pojavlja. Živi v Chicagu z ženo Kimbrin in hčerko, znan pa je tudi po svoji filantropiji, zlasti na področju okoljevarstva, izobraževanja in urbane prenove.

Je ena redkih osebnosti v športno-poslovnem svetu, ki združuje tiho prisotnost, zmagovalno miselnost in strateško jasnost. Vse to bi rad prinesel tudi v ustroj LA Lakers, ki imajo vedno visokoleteče cilje.