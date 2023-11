Dončić se je poigral z zvezdniki in postavil osebni rekord

Košarkarji Dallas Mavericks so se po porazu proti Toronto Raptors hitro pobrali. Sonce je posijalo že na naslednjih tekmi, ko so na domačih tleh s 144:126 na kolena spravili zvezdniško zasedbo Los Angeles Clippers. In kdo je bil prvi strelec? Nihče drug kot Luka Dončić, ki je tekmecem ob izvrstnem metu iz igre - najboljšem v njegovi karieri - natresel kar 44 točk in se s tem podpisal pod drugo najboljšo strelsko predstavo v sezoni, potem ko je proti Brooklyn Nets dosegel pet točk več. Za Dallas je bila to tudi prva zmaga krstnega medsezonskega turnirja, sicer pa že sedma v tej sezoni. S sedmimi skalpi in dvema porazoma so na odličnem drugem mestu zahodne konference - pred njimi so le prvaki Denver Nuggets.

Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook in James Harden so zvezdniki v vrstah Los Angeles Clippers. Zadnji je prišel nedavno in na vseh treh tekmah novega kluba izgubil. Toliko odličnih posameznikov na enem kupu pa ne prinaša vselej ekipnega uspeha, kar v tem trenutku na svoji koži čutijo v taboru kalifornijskega moštva.

Zadnji udarec jim je zadal Luka Dončić s soigralci. Slovenski košarkarski zvezdnik je imel odličen strelski večer. Zadel je 17 od 21 metov iz igre, od tega šest od devetih trojk in dvoboj končal pri 44 točkah. K temu je v statistiko vpisal še šest skokov in šest asistenc, na parketu pa je prebil 32 minut.

Zakaj manj od povprečja? Dallas je ključni udar naredil v drugi četrtini, ki jo je dobil s kar 47:18. Niz 33:4 je bil tisti, ki je goste spravil v slabo voljo. Največja prednost je znašala 32 točk (88:56) v začetku tretje četrtine, Mavs pa so do stotice prišli že po dobrih štirih minutah igre v drugem polčasu. Tako je Luka skoraj celotno zadnjo četrtino presedel na klopi, sicer bi se morda lahko podal v lov na osebni strelski rekord, ki znaša 60 točk.

V igro se je vrnil le takrat, ko so se gostje približali na 16 točk zaostanka (110:126), a je hitro zatem prednost narasla prek dvajsetih točk (133:112) in trener Jason Kidd je lahko Dončiću spet namenil zaslužen počitek.

Poglejte si izvrstno predstavo Luke Dončića

Dončić v družbi Jordana in Chamberlaina, hkrati do osebnega rekorda

S tako učinkovitim metom je Dončić postavil osebni rekord v ligi NBA - 81-odsotno uspešen je bil, kar mu v ligi NBA še ni uspelo. Povrhu vsega se lahko po novem pohvali s peto tekmo proti LA Clippers, na kateri je dosegel vsaj 40 točk.

With 44 points (17-21 FG, .810 FG%) tonight, Luka Dončić now has five 40-point games against the Clippers, his most such games against any franchise.



Dončić’s 81% clip from the field is his highest field goal percentage in a game in his career. pic.twitter.com/h3QA53LErh — Mavs PR (@MavsPR) November 11, 2023

Statistiki v ligi NBA so šli še dlje pri pregledovanju zgodovine. Pri ESPN so ugotovili, da sta le dva košarkarja v povprečju dosegala več točk proti enemu nasprotniku (minimalno 25 tekem). To sta bila legendi košarke Wilt Chamberlain in Michael Jordan. Luka zdaj moštvu iz Kalifornije v povprečju dosega 33,2 točke, Jordan je bil najbolj razpoložen proti Portlandu (34,3 točke na tekmo), predstave Chamberlaina pa so si najbolj zapomnili pri LA Lakers, katerim je v povprečju dajal kar 39,5 točke.

Luka Doncic finished with 44 points tonight, bringing his career scoring average against the Clippers to 33.2 PPG including playoffs.



Only 2 players have averaged more points vs a single opponent all-time (min. 25 games): Wilt Chamberlain and Michael Jordan. pic.twitter.com/yxajnjIfcT — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 11, 2023

Vrhunci tekme med Dallasom in LA Clippers

Druga tekma za pokal lige NBA in prva zmaga Za nameček je tekma z LA Clippers štela tudi za t. i. "medsezonski turnir", tekmovanje znotraj tekmovanja za pokal lige NBA. Za Mavericks je bila to druga tekma medsezonskega turnirja, potem ko so prvo proti prvakom lige NBA Denver Nuggets izgubili. Igrajo v skupini B zahodne konference, v kateri so poleg Dallasa, Denverja in LA Clippers še New Orleans Pelicans in Houston Rockets. Vsaka ekipa v šestih skupinah bo v okviru medsezonskega turnirja odigrala po dve tekmi doma in dve v gosteh. Šest zmagovalcev skupin in dve najboljši drugouvrščeni moštvi se bodo uvrstili v četrtfinale. Polfinale in finale turnirja bo gostil Las Vegas 8. in 9. decembra.

Na odličnem drugem mestu zahodne konference, pred njimi le prvaki

Košarkarji Dallasa so imeli izvrsten strelski večer. Vseh dvanajst igralcev, ki je stopilo na parket American Airlines Arene, se je vpisalo med strelce. Drugi najbolj učinkovit je bil Kyrie Irving, ki je pred tekmo dal vedeti, da trener Jason Kidd na zadnji tekmi proti Toronto Raptors ni bil zadovoljen s predstavo izbrancev. Razjezila ga je predvsem medla obrambna predstava Teličkov, kar je košarkarjem brez dlake na jeziku tudi povedal po tekmi v slačilnici. Da je bilo pestro, je ameriškim medijem razkril Irving. "Ko te glavni trener obtoži, da si mehkužec, potem to moraš vzeti osebno in kritiko razumeti kot izziv," je povedal Irving. Drugi zvezdnik moštva se je tokrat zaustavil pri 27 točkah, mejo desetih točk pa so presegli še Tim Hardaway jr. (17 točk) in Derrick Jones jr. ter Jaden Hardy (oba 11 točk).

Kawhi Leonard in Luka Dončić. Foto: Guliverimage

Za domačo zasedbo je bila dobrodošla vrnitev najstnika Dereka Livelyja, ki ga Dončić in trener zelo cenita ter izpostavljata pomembnost 19-letnega novinca, ki igra na mestu centra: "Mislim, da je vsem že jasno, kako pomemben del naše ekipe je. To je šele njegova debitantska sezona in bo še veliko boljši." poudarja Dončić, ki bo naslednji obračun odigral že v noči na ponedeljek proti New Orleans Hornets.

Mavs so po devetih tekmah pri sedmih zmagah, kar jih uvršča na odlično drugo mesto zahodne konference. Pred njimi so le aktualni prvaki Denver Nuggets z Nikolo Jokićem na čelu, ki so zadali enega od dveh porazov Dallasu.

Posebno darilo za prvaka lige NFL Takole pa je Dončić v četrtek osrečil še zvezdnika ameriškega nogometa Patricka Mahomesa, podajalca ekipe Kansas City Chiefs, ki je februarja letos na Superbowlu premagala Philadelphia Eagles in osvojila naslov prvaka. "Quarter-back" se je razveselil podpisanega Dončićevega dresa, prav tako ga je bila vesela tudi Mahomesova žena Brittany, lastnica ženske nogometne ekipe Kansas City Current. Patrick in Brittany Mahomes sta sicer rojena Teksašana. View this post on Instagram A post shared by Dallas Mavericks (@dallasmavs)

Liga NBA, 10. november:

Lestvica:

Preberite še: