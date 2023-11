Denver podaljšal pogodbo s šampionskim trenerjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Michael Malone je lani Denver Nuggets popeljal do prvega naslova prvakov lige NBA.

Michael Malone je lani Denver Nuggets popeljal do prvega naslova prvakov lige NBA. Foto: Guliverimage

Ameriški trener Michael Malone je podaljšal pogodbo s prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Denver Nuggets, poroča medijska hiša ESPN in njen dobro obveščeni novinar Adrian Wojnarowski. Ta dodaja, da bo s tem 52-letni strokovnjak postal eden najbolje plačanih trenerjev lige, a ni razkril dolžine nove pogodbe.

Michael Malone je minulo sezono Denver vodil do prvega naslova prvaka v zgodovini, v ekipi pa največje breme nosita Nikola Jokić in Jamal Murray. Član te zasedbe je tudi poškodovani slovenski košarkar Vlatko Čančar, ki bo zaradi strgane križne vezi v kolenu izpustil celotno sezono.

Nuggets so tudi to sezono začeli zelo dobro z osmimi zmagami ob le dveh porazih. Takšen izkupiček imajo na zahodu še Dallas Mavericks slovenskega asa Luke Dončića.

Malone je na klop Denverja sedel pred sezono 2015/16 in je s tem trener s četrtim najdaljšim obdobjem na klopi trenutnih zasedb v NBA. Dlje so v svojih moštvih le Gregg Popovich (San Antonio), Erik Spoelstra (Miami) in Steve Kerr (Golden State).

Od sezone 2018/29 imajo Nuggets drugi najboljši izkupiček v rednem delu za Milwaukee Bucks. Malone je sicer na klopi Denverja zbral 647 zmag, kar ga v zgodovini franšize uvršča na tretje mesto za Dougom Moujem in Georgeem Karlom.

Preberite še: