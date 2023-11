Lahko oslabljeni Golden State prekine negativni niz?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na petek bosta v ligi NBA na sporedu le dve tekmi. Miami Heat bodo v obračunu vzhoda gostili Brooklyn Nets, Golden State Warriors, ki so izgubili na zadnjih štirih zaporednih tekmah, pa bodo brez Stephena Curryja in kaznovanega Draymonda Greena pričakali Oklahomo City Thunder.

Golden State se bo moral še drugo tekmo zapored znajti brez prvega zvezdnika ekipe Stephena Curryja, ki je na nedeljski tekmi proti Minnesoti utrpel udarec v koleno, zato je izpustil tudi drugi obračun s Timberwolves, na stranskem tiru pa bo tudi proti Oklahomi. "Curry, ki ima bolečine v desnem kolenu, je prestal pregled z magnetno resonanco, da bi videli, za kako hudo poškodbo gre. Na srečo je pregled pokazal, da ni nobenih hujših posledic, a bo kljub temu izpustil tekmo z Oklahomo, konec tedna pa bo prestal dodaten pregled," so sporočili iz tabora Warriorsov.

Ti bodo na četrtkovem obračunu pogrešali tudi problematičnega Draymonda Greena. Ta je dobil prepoved igranja na petih tekmah, ker je ob porazu njegove ekipe na tekmi z Minnesoto Timberwolves za vrat zagrabil francoskega reprezentanta Rudyja Goberta, so sporočili iz lige NBA. Oklahoma je na drugi strani dobila svoji zadnji dve tekmi oziroma je bila uspešna na zadnjih štirih izmed petih tekem. Oklahoma in Golden State sta se v tej sezoni že pomerila, v začetku novembra so bili Warriors boljši s 141:139.

Dallas Mavericks z Luko Dončićem bodo znova na delu v noči na nedeljo, ko bodo Mavs gostovali pri Milwaukee Bucks.

Liga NBA, 16. november:

Lestvica:

