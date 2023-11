Omenjeno tekmo med Golden State in Minnesoto je zasenčil spopad v prvi četrtini, po katerem so bili izključeni igralca Warriors Klay Thompson in Green ter Jaden McDaniels iz Minnesote. Thompson je dobil osebno napako po prepiru z McDanielsom na sredini igrišču, ki se je končal z raztrgano majico igralca Warriors. Green je bil izključen zaradi svoje vloge v prerivanju s francoskim zvezdnikom Gobertom, ki pa je pri tem tudi vrnil udarec v pretepu.

The Warriors and Timberwolves got chippy just two minutes into their in-season tournament game 😳



Draymond Green, Klay Thompson and Jaden McDaniels were all ejected. pic.twitter.com/m7UvULewa2