Dončić potrdil svoje besede in užival v šovu soigralca

Košarkarji Dallas Mavericks so dan po porazu z New Orleans Pelicans našli recept za vrnitev na zmagovite tirnice. Varovanci Jasona Kidda so na gostovanju pri Washington Wizards slavili s 130:117 in se podpisali pod deveto zmago sezone. Luka Dončić je srečanje končal pri 26 točkah in desetih skokih, od tega je 21 točk dosegel že v prvem polčasu, vloga prvega strelca pa je tokrat pripadla Timu Hardawayu Jr., ki se je podpisal pod 31 točk, od tega je dosegel sedem trojk.

"Ljudje ne razumejo, sezona je dolga, čaka nas 82 tekem, normalno, da bomo kdaj imeli tudi slab večer. To je liga NBA, čez manj kot 24 ur nas čaka že nova priložnost," je po torkovem porazu proti New Orleans Pelicans predstavnikom sedme sile razlagal zvezdnik Dallasa Luka Dončića in s soigralci dan kasneje potrdil, da je bila predstava proti Pelikanom res le posledica nerazpoloženega dne zasedbe Jasona Kidda.

Ta sicer na gostovanju pri Washingtonu ni mogel računati na Kyrieja Irvinga, ki ima težave s poškodbo leve noge. "Kyrie ima bolečine v levem stopalu, utrpel je zvin, tako da ne bomo tvegali," je pred tekmo razlagal Kidd, ki pa je kljub temu našel razpoložene košarkarje, ki so Dallasu priborili deveto zmago sezone. Med njimi je tokrat prednjačil Tim Hardaway Jr., ki je z 31 točkami postavil svoj strelski rekord sezone, od tega je dosegel sedem trojk v enajstih poskusih. Dončić je srečanje končal pri 26 točkah (4/11 za 3), sedmih skokih in desetih asistencah in se Wizardsom oddolžil za zadnje štiri zaporedne poraze na medsebojnih tekmah in se veselili prve zmage po 1. maju 2021.

Washington Wizards : Dallas Mavericks 117:130 Učinek Luke Dončića: 26 točk (3/7 za 2, 4/11 za 3, 8/12 prosti meti), 7 sk., 10 as., 3 izg. žoge v 32:25 Strelci: Kuzma 22, Poole 16, Avdija 15; Hardaway Jr. 31, Dončić 26, Jones Jr. 20 (7 sk.), Lively II 17 (9 sk.)

Dončić začel, Hardaway Jr. nadaljeval

Mavericks so zdaj ob devetih zmagah le pri treh porazih, na drugi strani je Washington izgubil zadnje štiri zaporedne tekme oziroma je na zadnjih devetih tekmah zmagal le enkrat. Dončić je že takoj na uvodu v srečanje z Washingtonom, ki je na celotni tekmi vodil le pri rezultatu 2:0, pokazal in dokazal, da bo to drugačen večer. Že v prvih dobrih dveh minutah in pol je dosegel osem točk oziroma kar polovico točk, kolikor jih je proti New Orleansu zmogel v celem večeru, po dobrih štirih minutah pa je že presegel dvomestni izkupiček (11 točk) in nakazal potek srečanja, potem ko je Dallas po delnem izidu 25:8 v prvem delu prvih 12 minut igre dobil z 41:26.

Slovenski košarkar je že po slabih treh minutah druge četrtine presegel svoj strelski izkupiček preteklega večera, ob polčasu je dosegel 21 točk, razpoložen je bil tudi Hardaway Jr., ki je dosegel še točko več, Dallas pa je glavnino dela opravil že v prvih 24 minutah, ki jih je dobil z 71:51. Ob tem je slovenski as prvo žogo na srečanju izgubil "šele" pet minut pred koncem prvega polčasa, medtem ko jih je imel proti New Orleansu ob tem delu srečanja že sedem. Na koncu je zbral tri.

Tim Hardaway Jr. je bil prvi strelec srečanja, tekmo pa je zaradi bolečin v kolenu sklenil predčasno. Foto: Reuters

Hardaway Jr. prisilno z igrišča, rekord Livelyja II

Dallas je v drugem polčasu le še nadzoroval potek dogajanja na igrišču in zanesljivo korakal proti novi zmagi. Gostje so v zadnji četrtni vodili tudi s 27 točkami razlike, na koncu rutinirano zmago Dallasa pa je v zadnjem delu pokvarila poškodba Hardawaya Jr., ki je moral zaradi težav s kolenom zapustiti igro, potem ko je imel neprijetno bližnje srečanje s Kylom Kuzmo. Strateg Dallasa Kidd je sicer po srečanju pomiril navijače in dejal, da 31-letni košarkar ni utrpel hujše poškodbe in se počuti dobro, kar je po koncu tekme potrdil tudi eden izmed junakov večera Dallasa. "Ni hujšega, v redu bom, se vidimo v soboto," je z nasmeškom dejal Hardaway Jr. in se tako že obrnil proti naslednji preizkušnji Mavericksov.

Dallas je zdaj pri izkupičku 9-3. Foto: Reuters

Pomembna vloga poleg Dončića in Hardawaya Jr. je znova pripadla Derecku Livelyju II. 19-letni košarkar je še enkrat več pokazal svoje odlike tako v obrambi kot v napadu, kjer je nekajkrat v pickn-and-roll igri odlično sodeloval v navezi z Dončićem. Dosegel je svoj strelski rekord kariere, na koncu je dosegel 17 točk, zgrešil pa je le en poskus iz igre (7/8), temu dosežku pa je dodal še devet skokov, dve asistenci, dve blokadi in ukradeno žogo. Derrick Jones Jr. je ob zmagi Dallasa dosegel 20 točk (8/11 met iz igre), dober večer pa je tudi za Sethom Curryjem, ki je bil ob 15 točkah nezgrešljiv (4/4 za 2, 2/2 za 3). Dallas, ki je zadel več kot 52 odstotkov vseh metov iz igre, je na koncu še na 12. zaporedni tekmi presegel mejo 110 doseženih točk, kar je najdaljši niz v zgodovini franšize. Pred tem so Mavericks to mejo presegli na enajstih zaporednih obračunih v obdobju od 8. do 26. marca letos.

Pri Washingtonu je na koncu osem košarkarjev doseglo dvomestno število točk, najbolj razpoložen je bil prvi strelec ekipe Kuzma, ki je dosegel 22 točk, a je imel Washington ob njegovi igri razliko v koših -24, kar je najslabše od vseh košarkarjev Wizardsov. Jordan Poole je ob porazu prispeval 16 točk, Deni Avdija pa 15.

Dallas po nekaj dneh premora čaka še četrto zaporedno gostovanje. Mavericks bodo v noči na nedeljo (2.00) gostovali pri Milwaukee Bucks.

Boston je ob devetih zmagah izgubil le dvakrat. Foto: Reuters

Tudi Boston do devete zmage

Do devete zmage v sezoni pa so prišli tudi košarkarji Boston Celtics, ki nadaljujejo odličen uvod v sezono, na enajstih tekmah so izgubili le dvakrat. Tokrat so po prvi četrtini, ki so jo dobili s 37:22, na koncu s 117:107 zaustavili Philadelphio 76ers. Jayson Tatum je ob zmagi dosegel 29 točk in osem skokov, Derrick White je prispeval 27 točk. Na drugi strani sta Joel Embiid (9 skokov, 7 asistenc) in Tyrese Maxey srečanje končala pri 20 točkah.

Drugo zaporedno zmago je dosegel naslednji tekmec Dallasa Milwaukee, ki ga sicer pred srečanjem z Mavsi čaka še petkovo gostovanje pri Charlottu. Bucks so tokrat s 128:112 ustavili Toronto Raptors, težav pa jim ni predstavljala niti odsotnost Giannisa Antetokounmpa, ki je sicer soigralce spodbujal s klopi. Damian Lillard je 37 točkam dodal še 13 skokov, Malik Beasley se je podpisal pod 30 točk. Scottie Barnes je za Toronto dosegel 29 točk, ujel je devet odbitih žog.

