Posebna čast za LeBrona Jamesa

Po izjavi fundacije bo muzej oboževalcem ponudil vpogled v osebno življenje in izkušnje 38-letnega košarkarja Los Angeles Lakers. Pri tem bodo na ogled spominki, ki jih je James zbiral vse življenje - od otroštva v Akronu, skozi svojo kariero v ligi NBA in na olimpijskih igrah.

A LeBron museum is coming to Akron Nov. 25 🙌



The LeBron James' Home Court Museum will display a recreation of his childhood home and never-before-seen memorabilia



All proceeds will be going back to the Akron community



(via @LJFamFoundation) pic.twitter.com/R4zd4cYUus