Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilna ekipa vzhoda Boston se bo mudila pri Torontu, Philadelphio čaka gostovanje pri Atlanti.

Na delu bodo tudi aktualni prvaki Denver Nuggets, ki so v zadnjih šestih tekmah izgubili le enkrat. Tokrat Nikolo Jokića in soigralce čaka srečanje z New Orleans Pelicans.

Liga NBA, 17. november:

Lestvica:

Preberite še: