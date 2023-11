Dončić stisnil zobe, a ...

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA doživeli še drugi zaporedni poraz. Manj kot 24 ur po gostovanju in porazu pri Milwakeeju je zasedba Jasona Kidda s 113:129 v American Airlines areni morala priznati premoč Sacramento Kings. Luka Dončić, ki je imel zaradi bolečin v desnem kolenu, zaradi katerih je bil njegov nastop pred srečanjem dolgo pod vprašajem, je v slabih 32 minutah na parketu dosegel 25 točk, deset skokov in sedem asistenc ter bil znova prvi košarkar Dallasa.

Manj kot 24 ur po četrtem zaporednem gostovanju so Luka Dončić in Dallas Mavericks odigrali svojo 14. tekmo sezone in zabeležili peti poraz v sezoni. Čeprav je bil nastop slovenskega košarkarja pred obračunom zaradi bolečin v kolenu pod vprašajem in je marsikdo pomislil, da je napočil trenutek, da bo Slovenec izpustil svojo prvi obračun sezone pa je Dončić stisnil zobe in v American Airlines proti Sacramentu stopil na parket. A tudi to na koncu ni bilo dovolj za Kingse, ki so bili boljši nasprotnik, Dallas pa je prvič v sezoni klonil dvakrat zapored.

Dallas Mavericks : Sacramento Kings 113:129 Učinek Luke Dončića: 25 točk (4/12 za 2, 3/7 za 3, 8/10 prosti meti), 10 sk., 7 as., 3 ukr. žoge, 2 izg. žogi v 31:47 Strelci: Dončić 25, Irving 23, Hardaway Jr. 14, Green 11; Sabonis 32 (13 sk.), Fox 30 (7 as.), Murray 17

Mavericks so po gostovanju pri Milwaukeeju šele ponoči po njihovem času prišli v Dallas, tekma na domačih tleh pa je zanje sledila že v zgodnjem popoldanskem terminu. "Ali lahko kdo pokliče NBA zaradi tega," je Luka na pol v šali pred srečanjem dejal ameriškim novinarjem, nato pa skupaj s soigralci ni bil kos nalogi pred domačimi navijači. Na drugi strani je Sacramento zmagal še šestič zapored in je zdaj z osmimi zmagami in štirimi porazi z boljšim odstotkom uspešnosti na lestvici zahodne konference skočil pred Dallas.

Znova škripalo v obrambi

V zasedbi Dallasa, pri katerem še vedno ne morejo računati na Maxija Kleberja in Setha Curryja, so po porazu z Milwaukeejem poudarjali pomembnost boljše igre v obrambi, a so imeli proti Sacramentu znova ogromno težav ravno v tem delu igre. Sacramento je že v prvem polčasu ob porozni obrambi gostiteljev dosegel 70 točk, Dallas pa se je na najdaljši odmor na srečanju podal z zaostankom petih točk.

Sacramento je brez večjih težav pentriral v raketo Dallasa in ves čas napadal obroč domačih, še posebej razpoložena sta bila Domantas Sabonis in De'Aron Fox. Dallas je sicer izid 4:20 pred koncem tretje četrtine po košu Derricka Jonesa Jr. še poravnal na 89, nato pa je Sacramento z bolj agresivno igro dal v prestavo višje in se do konca tretje četrtine odlepil na 107:96. Kings so bili v zadnji četrtini razred zase, Dallas se je s serijo metov z razdalje neuspešno skušal vrniti v igro, odločitev o zmagovalcu pa je tako padla že nekaj minut pred zadnjim zvokom sirene v American airlines areni. Sacramento je na koncu zadel več kot 53 odstotkov vseh metov iz igre, ob tem so gostje zbrali enajst asistenc več od zasedbe Jasona Kidda (34:23).

