Boston lovi že 12. v sezoni, prvaki deseto

Vodilna ekipa vzhodne konference košarkarske lige NBA Boston Celtics v noči na torek lovi že svojo 12. zmago v sezoni in sedmo zapored. Nasprotnik je kar pavi za podaljšanje niza, Charlotte Hornets, ki je z vsega tremi zmagami trenutno tretja najslabša ekipa vzhoda. Na delu bosta tudi dve izmed najboljših ekip zahodne konference, branilci naslova iz Denverja gostujejo pri Pistons v Detroitu, Milwaukee Buicks pa pri Wizards v Washingtonu.

Najboljša ekipa zahodne konference, Minnesota Timberwolves, se bo na domačem parketu spopadla z močnimi New York Knicks, ki so trenutno četrti na vzhodu in poraza ne poznajo že tri tekme zapored.

Golden State Warriors bodo črn niz šestih zaporednih porazov poskušali prekiniti proti Houstonu, moštvu, ki je pred dnevi priznalo premoč zvezdniški ekipi LA Clippers. Tudi ta je proti Rockets zmagala po šestih zaporednih porazih, v noči na torek pa gostuje pri San Antonio Spurs, najslabši ekipi zahoda.

Šest zaporednih zmag pa so dosegli Sacramento Kings, ki bodo niz poskušali podaljšati pri Pelicans v New Orleansu , Chicago Bulls pa pričakujejo lanske finaliste in tudi letos prepričljive Miami Heat.

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks imajo po zgoščenem ritmu tekem v zadnjih tednih nekaj dni miru, naslednja tekma jih čaka v četrtek zjutraj po srednjeevropskem času, ko se bodo v Los Angelesu spopadli z Lakers.

Liga NBA, 20. november:

