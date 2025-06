Ni počitka, Slovenci za slovo od Bolgarije proti neugodnemu tekmecu

Slovenska izbrana vrsta bo zadnjo tekmo drugega turnirja lige narodov, sicer že tretjo v manj kot 42 urah, odigrala proti Japoncem, ki slovijo po izredno hitrem načinu igre.

Z azijskimi predstavniki so se Slovenci v lanski sezoni merili dvakrat, obakrat pa so bili prepričljivejši nasprotniki – v skupinskem delu lige narodov so zmagali s 3:1, drugič pa v polfinalu slavili s 3:0.

"Poskusili bomo zbrati energijo in igrati našo odbojko, saj sem to želel od igralcev že pred začetkom tekmovanja. Želim, da ne gledajo na semafor, da ne gledajo rezultata, ampak da skušajo ostati na svoji poti in prikazati dobro odbojko. Odbojko, kakršno želimo igrati. To je namreč edini način, da dosežemo rezultat," pred srečanjem pravi selektor Fabio Soli.

Naslednji turnir lige narodov bo med 16. in 20. julijem tudi v Ljubljani v Stožicah, Slovence tam čakajo tekme s Kanado, Nizozemsko, Italijo in Srbijo.

