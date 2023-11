Tekma, ki jo bosta skušala Dončić in Dallas čimprej pozabiti

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA zabeležili svoj šesti poraz. Zasedba Jasona Kidda je na gostovanju pri Los Angeles Clippers po predstavi za pozabo izgubila z 88:107. Luka Dončić je bil s s 30 točkami prvi strelec tekme, a tudi on ni bil pretirano razpoložen pri metu (1/8 za 3), Dallas pa prvič v sezoni ni presegel meje stotih doseženih točk.

Liga NBA, 25. november:

Košarkarji Dallas Mavericks so s tekmo na gostovanju pri Los Angeles Clippers zaključili "izlet" v mestu angelov, kjer so Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks preživeli tudi ameriški praznik zahvalni dan, saj so pred tem gostovali še pri Los Angeles Lakers, ki so jih ugnali s 104:101. Tokrat pa pri sosedih niso našli odgovora na predstavo precej zvezdniško obarvane zasedbe Clippersov, ki so zmagali sedmič v sezoni. Mavericks so na zadnjih šestih tekmah kar štirikrat izgubili, tako Clippers kot varovanci Jasona Kidda pa so že izpadli tudi iz pokalnega tekmovanja, ki je novost v tej sezoni lige NBA.

Dallas tudi na tej tekmi ne more računati na Maxija Kleberja (poškodba prsta), na seznamu poškodovanih pa se je po zadnji tekmi znašel tudi Dereck Lively II. (hrbet). Ta je na prejšnji tekmi tako grdo padel na hrbet, da se je pred 48 urami komaj premikal. Zdaj se vendarle počuti bolje. O padcu je povedal: "Občutek je bil, kot bi padel z Eifflovega stolpa," je dejal novinec v ligi NBA, ki je sicer že na začetku sezone dokazal, da je pomembna pridobitev za ekipo iz Teksasa.

Dončić ni mogel biti zadovoljen z uvodom v tekmo svoje ekipe. Foto: Guliverimage

Dončić sicer na obračunih s Clippersi praktično vselej blesti, v povprečju dosega po 33 točk na tekmo, nazadnje jim je v začetku oktobra nasul 44 točk, a Dallas je tokrat obračun odprl daleč od želja. Dončić je sicer po štirih minutah tekme s svojim prvim košem na tekmi izid še poravnal na 8:8, nato pa so gostitelji v Staples centru dali v prestavo višje in z delnim izidom 21:10 v prvi četrtini, ki so jo dobili z 28:19 zagospodarili na igrišču. Dallas je katastrofalno metal iz igre, zadeli so le sedem metov iz 25 poskusov iz igre, prav tako pa je puščalo tudi v obrambi.

Prednost domače ekipe je v drugi četrtini ob medli predstavi Dallasa še narastla, Clippers so vodili tudi z 18 točkami naskoka (46:28), nato pa je svoj strelski izkupiček začel prispevati tudi Dončić, ki je v drugi četrtini dosegel 17 točk, skupno pa jih je v prvem polčasu dosegel 22. Ravno v zadnji sekundi drugih dvanajstih minut je s floaterjem zadel za 45:56 in s tem postavil izid prvega polčasa. Dallas je v prvem polčasu zadel le 37 odstotkov metov iz igre, od tega le dve trojki iz 16 poskusov, ob odsotnosti Livelyja pa je zevala predvsem velika luknja pod košem, Clippers so namreč premočno dobili boj v skoku (40:21).

Zahvalni dan so Luka in soigralci preživeli na plaži v bližini Los Angelesa:

James se je vrnil domov

Poseben večer je bil za LeBrona Jamesa, ki je po porazu z Dallasom, tokrat z LA Lakers gostoval pri svojem bivšem klubu Clevelandu, kjer je preživel kar enajst sezon. Ameriškemu zvezdniku je več kot 19.400 gledalcev pripravilo topel sprejem. "Vrniti se na ta parket je vedno nekaj posebnega," je ob tem dejal James, ki ob ob zmagi svoje ekipe (121:115) ni bil pretirano strelsko razpoložen, dosegel je 22 točk (1/9 za 3). Vodilna vloga ob zmagi je tokrat pripadla Anthonyju Davisu, ki je 32 točkam dodal še 13 skokov. Za Cavaliers je Donovan Mitchell dosegel 22 točk, a je med drugim 24 sekund pred koncem zgrešil met za izenačenje na 117. Zatem so Lakers na račun prostih metov Austina Reavesa potrdili zmago.

LeBron James je z Lakers slavil na gostovanju pri Clevelandu. Foto: Reuters

Brooklyn je s 112:97 odpravil Miami Heat, ki je na svoji 17. tekmi sezone izgubil še desetič, Brookyln pa je prekinil niz treh zaporednih porazov. Nets so v prvem polčasu zadeli deset trojk, ob polčasu pa so vodili s 63:53, prednost pa so držali tudi v drugem delu srečanja in se na koncu veselili zmage. Mikal Bridges je ob zmagi dosegel 24 točk, Cameron Johnson jih je dodal 19 (10 skokov). Pri Brooklynu je Caleb Martin vknjižil 22 točk in sedem skokov.

