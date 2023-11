Slovenci se bodo v skupini A v Pireju merili s Hrvati in Novo Zelandijo. V drugi skupini v Pireju so ob Grkih še Egipčani in Dominikanska Republika.

Slovenci se bodo v skupini A v Pireju merili s Hrvati in Novo Zelandijo. V drugi skupini v Pireju so ob Grkih še Egipčani in Dominikanska Republika. Foto: FIBA

Žreb košarkarskih olimpijskih kvalifikacij v Švici Slovencem ni bil naklonjen. Ples kroglice je odločil, da si bodo olimpijsko vstopnico za Pariz poskusili priboriti julija prihodnje leto v grškem Pireju. V skupini A so skupaj s Hrvaško in Novo Zelandijo, v skupini B pa bosta ob Grkih igrala še Egipt in Dominikanska republika. Prvi in drugi iz skupine se bosta uvrstila v polfinale, nato sledi še finale, zmagovalec finala v Pireju pa si bo zagotovil nastop na tekmovanju petih krogov. Preostali trije kvalifikacijski turnirji bodo med 2. in 7. julijem potekali v Valencii, Rigi in San Juanu.

Pozornost slovenskih košarkarjev je bila v ponedeljek zvečer za nekaj minut usmerjena v košarkarsko hišo Patricka Baumanna v Miesu v Švici, kjer so opravili žreb kvalifikacijskih skupin za olimpijske igre v Parizu.

Štiriindvajset ekip, ki so se kvalificirale, je bilo razdeljenih v šest skupin po štiri ekipe na podlagi svetovne lestvice Fiba ​​za moške. Slovenci so žreb pričakali v prvem najmočnejšem bobnu v družbi Španije, Latvije in Litve.

Čaka jih trnova pot

Na vsakem izmed štirih turnirjev, ki bodo med 2. in 7. julijem potekali v Pireju, Valencii, Rigi in San Juanu, bo šest reprezentanc razdeljenih v dve skupini s po tremi ekipami.

Skupino A sestavljajo reprezentance iz prvega, četrtega in petega kakovostnega bobna, skupino B pa reprezentance iz drugega, tretjega in šestega kakovostnega bobna. Nato sledi s po dvema najboljšima iz skupin še polfinale in finale, ki bo dal udeleženca OI. Žreb olimpijskih kvalifikacij zasedbi Aleksandra Sekulića ni bil naklonjen. Foto: Guliverimage

Za Slovence izjemno neugoden žreb je odločil, da bodo drugo olimpijsko vozovnico lovili v grškem Pireju. V skupini A sta ob njih še Hrvaška in Nova Zelandija. V skupini B, s katero se bo slovenska skupina mešala v nadaljevanju turnirja v Pireju, pa ob Grkih še Dominikanska republika in Egipt.

Slovenci se bodo tako že v prvem delu srečali s starimi znanci Hrvati, ki so si nastop v Pireju zagotovili po uspešnem nastopu v predkvalifikacijskem turnirju, kjer so na odločilni tekmi v Istanbulu ugnali kakovostno Turčijo, po obdobju s slabšimi rezultati pa se Hrvati tako znova vse bolj in bolj vračajo na svetovni košarkarski zemljevid.

Še zahtevnejše delo pa Slovenijo čaka v primeru uvrstitve v polfinale oziroma v nadaljevanje, kjer bi se morali glede na kakovost v boj vmešati gostiteljica Grčija in Dominikanska republika. Grki so zadnje svetovno prvenstvo končali na 15. mestu, potem ko so v oslabljeni zasedbi, v kateri je med drugim manjkal tudi glavni zvezdnik Giannis Antetokounmpo, ki je sicer pred kratkim dejal, da si pušča odprta reprezentančna vrata, izpadli v drugem delu tekmovanja, ko so morali priznati premoč tako Litvi kot Črni gori. "Trenutno si želim dobre sezone v ligi NBA, da bomo z Milwaukeejem v boju do zadnjega. Zatem nas čakajo kvalifikacije za olimpijske igre in če nam bo tam uspelo, sledi nastop v Parizu. Če se bo to zgodilo, bom vesel nastopa na olimpijskih igrah," je po eni izmed tekem Milwaukeeja v zadnjem delu na vprašanje, ali bo poleti član reprezentance, odgovoril Antetokounmpo.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Se je pa Slovenija z Grčijo nazadnje pomerila ravno pred začetkom letošnjega velikega tekmovanja, ko so bili Grki boljši tako v Stožicah kot dva dni zatem v Atenah. V drugem delu se je svetovno prvenstvo končalo tudi za Dominikansko republiko, ki pa se je na čelu s prvim zvezdnikom Karlom Anthonyjem-Townsom izkazala za izjemno neugodnega nasprotnika.

"Skupina je gotovo zelo težka, prav tako celoten turnir, na čelu z Grki, nami in Hrvati. Na zadnjem svetovnem prvenstvu smo vsi tudi videli, česa je zmožna Dominikanska republika. Štiri ekipe so na zelo visokem nivoju. Počakati bo treba na to, v kakšni postavi se bomo zbrali. Dobra stvar je, da je Grčija lahko dostopna za naše navijače. Pričakujem, da se bodo v čim večjem številu zbrali v Pireju, saj so naš šesti igralec in z njimi lahko pridemo do drugega zaporednega nastopa na olimpijskih igrah," je po žrebu za KZS dejal slovenski reprezentant Klemen Prepelič.

"Počakati bo treba na to, v kakšni postavi se bomo zbrali," pravi Klemen Prepelič. Foto: FIBA

"Žreb nam je namenil verjetno najtežji turnir. Že začetna skupina je zelo težka, imamo dve kar atraktivni nasprotnici. Če bomo maksimalno pripravljeni in osredotočeni ter predvsem v popolni postavi, lahko verjamemo v uvrstitev v finale. Proti domačinki Grčiji bo izjemno težko, a zakaj nam ne bi spet uspelo, kot nam je že v Litvi leta 2021. Tudi takrat nismo bili v vlogi favorita, pa smo vsem pokazali, česa smo sposobni. Spet bo vse odvisno od nas. Tja bomo odšli maksimalno pripravljeni ter odločni in če bomo imeli pravo željo, energijo in karakter, potem verjamem, da se lahko še drugič zapored uvrstimo na igre," pa je vtise po žrebu strnil Gregor Hrovat.

Po "skupinskem delu" se bosta najboljši dve reprezentanci vsake skupine turnirja uvrstili v polfinale, zmagovalca polfinala pa nato v finalu med seboj obračunata za olimpijsko vozovnico.

Zanimanje za gostiteljstvo enega izmed turnirjev so najprej napovedali tudi pri Košarkarski zvezi Slovenije, a so na koncu sprejeli drugačno odločitev in sporočili, da za organizacijo ne bodo kandidirali.

Ob Pireju bitke še v Valencii, Rigi in San Juanu

V Valencii bodo v skupini A igrali Libanon, Angola in Španija, v skupini B pa Finska, Poljska in Bahami. V latvijski Rigi se bodo za eno vstopnico za Pariz merili Gruzija, Filipini, Latvija, Brazilija, Kamerun in Črna gora. V San Juanu pa se bodo na olimpijske igre ob gostitelju Portoriku poskušali uvrstiti še Mehika, Slonokoščena obala, Litva, Italija in Bahrajn.

Olimpijski kvalifikacijski turnirji: 2.–7. julij Grčija, Pirej Skupina A: Slovenija, Nova Zelandija, Hrvaška

Skupina B: Egipt, Grčija, Dominikanska republika Španija, Valencia Skupina A: Libanon, Angola, Španija

Skupina B: Finska, Poljska, Bahami Latvija, Riga Skupina A: Gruzija, Filipini, Latvija

Skupina B: Brazilija, Kamerun, Črna gora Portoriko, San Juan Skupina A: Mehika, Slonokoščena obala, Litva

Skupina B: Italija, Portoriko, Bahrajn



Osem reprezentanc že na OI

Olimpijske igre v Parizu bodo na sporedu med 26. julijem in 11. avgustom 2024, košarkarski turnir pa se bo začel dan po odprtju iger. V Pariz so že uvrščene reprezentance Francije, Kanade, ZDA, Japonske, Nemčije, Srbije, Avstralije in Južnega Sudana.

Bobni pred žrebom Prvi boben: Španija, Latvija, Litva, Slovenija Drugi boben: Brazilija, Italija, Grčija, Poljska Tretji boben: Portoriko, Črna gora, Dominikanska republika, Finska Četrti boben: Nova Zelandija, Gruzija, Mehika, Libanon Peti boben: Hrvaška, Slonokoščena obala, Angola, Filipini Šesti boben: Egipt, Bahami, Kamerun, Bahrajn V vsaki skupini sta lahko največ dve evropski ekipi in na vsakem prizorišču ne več kot tri evropske ekipe.

V skupini je lahko največ ena reprezentanca iz Amerike.

Na vsakem turnirju je lahko največ ena ekipa iz Azije in Oceanije.

Na vsakem turnirju je lahko največ ena ekipa iz Afrike.

Slovenci do edinega nastopa na OI do zdaj pred dvema letoma v Litvi

Sloveniji je podvig uspel leta 2021, ko si je na turnirju v Litvi priborila nastop na igrah v Tokiu, svojega edinega na OI doslej, na katerem je na koncu osvojila četrto mesto.

