Slovenski košarkarji nestrpno odštevajo dneve

V ponedeljek bo znano, kje in s kom bo slovenska košarkarska izbrana vrsta med 2. in 7. julijem prihodnje leto merila moči na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Glede na aktualno Fibino jakostno lestvico se bodo Slovenci v žreb podali iz prvega jakostnega bobna, so sporočili iz KZS.

Na aktualni Fibini jakostni lestvici, ki je bila nazadnje posodobljena po svetovnem prvenstvu letošnjega 10. septembra, Slovenci trenutno zasedajo 11. mesto. Pred Slovenijo so uvrščene Združene države Amerike, Španija, Nemčija, Avstralija, Srbija, Kanada, Argentina, Latvija, Francija in Litva.

Glede na to, da so ZDA, Nemčija, Avstralija, Srbija, Kanada in Francija v Pariz že uvrščene, Argentina pa v kvalifikacijah ne bo igrala, je FIBA v prvi jakostni boben žreba uvrstila Španijo, Latvijo, Litvo in Slovenijo. Reprezentance bodo sicer pred žrebom razdeljene v šest kakovostnih bobnov.

Vozovnico za Pariz bo iskalo štiriindvajset reprezentanc. V julijskih kvalifikacijah bodo nastopili Slovenija, Litva, Latvija, Italija, Španija, Črna gora, Portoriko, Brazilija, Dominikanska republika, Grčija, Gruzija, Egipt, Finska, Nova Zelandija, Libanon, Filipini, Mehika, Angola, Slonokoščena obala, Kamerun, Bahami, Bahrajn, Poljska in Hrvaška. Zaenkrat tudi še ni znano, kje se bodo reprezentance borile za dragocene vozovnice, portal Basketnews je sicer v sredo poročal, da bodo kvalifikacijske turnirje gostile Španija, Grčija, Latvija in Portoriko.

Slovenci na Fibini lestvici zasedajo enajsto mesto. Foto: FIBA

Prvi boben: Španija, Latvija, Litva, Slovenija Drugi boben: Brazilija, Italija, Grčija, Poljska Tretji boben: Portoriko, Črna gora, Dominikanska republika, Finska Četrti boben: Nova Zelandija, Gruzija, Mehika, Libanon Peti boben: Hrvaška, Slonokoščena obala, Angola, Filipini Šesti boben: Egipt, Bahami, Kamerun, Bahrajn

Na vsakem izmed teh bo šest reprezentanc razdeljenih v dve skupini s po tremi ekipami. Skupino A bodo sestavljale reprezentance iz 1., 4. in 5. kakovostnega bobna, skupino B pa reprezentance iz 2., 3. in 6. kakovostnega bobna. Nato sledi s po dvema najboljšima iz skupin še polfinale in finale, ki bo dal udeleženca OI.

Pri žrebu reprezentanc bo Fiba upoštevala tudi nekaj geografskih pravil. V isti skupini sta tako lahko največ po dve evropski reprezentanci, največ tri pa lahko igrajo na istem prizorišču. V isti skupini lahko nastopa ena ameriška reprezentanca, na istem turnirju pa lahko igra zgolj ena ekipa iz Azije in Oceanije ter Afrike.

Olimpijske igre v Parizu bodo na sporedu med 26. julijem in 11. avgustom 2024, košarkarski turnir pa se bo začel dan po odprtju iger. V Pariz so že uvrščene reprezentance Francije, Kanade, ZDA, Japonske, Nemčije, Srbije, Avstralije in Južnega Sudana.

Preberite še: