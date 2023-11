Se bodo Slovenci za Pariz borili v eni od teh držav?

Uradna razglasitev štirih držav gostiteljic se bo sicer zgodila pred žrebom za olimpijske kvalifikacijske turnirje, ki bo v Švici v ponedeljek, 27. novembra, ob 18. uri po srednjeevropskem času. Kot poroča dobro obveščeni košarkarski portal Basketnews, pa naj bi organizacija štirih turnirjev skoraj zagotovo pripadla Španiji z Valencio, Latviji z Rigo, Grčiji z Atenami in Portoriku. Zanimanje za gostiteljstvo enega izmed turnirjev so najprej napovedali tudi pri Košarkarski zvezi Slovenije, a so na koncu sprejeli drugačno odločitev in sporočili, da za organizacijo ne bodo kandidirali.

V kvalifikacijah, ki bodo potekale od 2. do 7. julija prihodnje leto, bodo sicer poleg Slovenije nastopile še Litva, Latvija, Italija, Španija, Črna gora, Portoriko, Brazilija, Dominikanska republika, Grčija, Gruzija, Egipt, Finska, Nova Zelandija, Libanon, Filipini, Mehika, Angola, Slonokoščena obala, Kamerun, Bahami, Bahrajn, Poljska in Hrvaška. Olimpijske igre v Parizu se bodo sicer odvile med 26. julijem in 11. avgustom 2024. Poleg gostiteljice Francije so si na svetovnem prvenstvu nastop na olimpijskih igrah v Parizu 2024 priigrale reprezentance Nemčije in Srbije (najvišje uvrščeni evropski ekipi), Kanade in Združenih držav Amerike (najboljši reprezentanci Amerike na SP) ter Japonske, Avstralije in Južnega Sudana (najvišje uvrščeni predstavniki svojih celin).

Ostale reprezentance bodo svojo vozovnico iskale na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev. Na štirih kvalifikacijskih turnirjih se sicer obeta hud boj za preostala mesta na OI. Na vsakem turnirju bo nastopilo šest ekip, ki bodo za močno želeno uvrstitev na igre morale osvojiti kvalifikacijski turnir. Sloveniji je takšen podvig uspel leta 2021, ko je na turnirju v Litvi prišla do nastopa na igrah v Tokiu, svojega edinega na OI doslej, na katerem je na koncu osvojila četrto mesto.

