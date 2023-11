Cedevita Olimpija je v tem obdobju neporažena in se uvršča v zgornjo polovico lestvice regionalnega tekmovanja, so zapisali pri Abi.

"V tej sezoni sem začetni center naše ekipe in to pomeni, da je moja vloga v ekipi precej večja. Moja glavna naloga je biti sila v obrambi in dajati ekipi energijo, tako v obrambi kot v napadu. Želim se čim prej vrniti na igrišče po poškodbi hrbta in dati vse od sebe, da pomagam ekipi še naprej zmagovati," je ob tem dejal Karlo Matković.

