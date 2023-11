Neslavni niz, ki Olimpiji ne more biti v ponos

Potem ko je poljski Slask v sredo ugnal turški Turk Telekom, je po devetem krogu brez zmage v Eurocupu le še Cedevita Olimpija, ki je morala v sredo v Stožicah s 77:93 priznati premoč vodilni ekipi skupine A Paris Basketball. Še več, Olimpija je ob Igokei in Opavi – odigrali sta le štiri tekme – edina ekipa v treh najmočnejših evropskih klubskih tekmovanjih (evroliga, Eurocup, liga prvakov), ki bo tudi po novembru ostala brez evropske zmage. Zmaji so v Eurocupu brez zmage na zadnjih 14 tekmah oziroma od 1. februarja, ko so doma v lanski sezoni premagali Venezio.

Justin Cobbs je bil z 21 točkami prvi strelec. Foto: www.alesfevzer.com

"Med tekmo je bilo jasno, da imata ekipi drugačno raven energije, zavedali smo se tudi, da imamo drugačne ravni energije in agresivnosti. Težko je ponoviti predstavo Bešiktaša, ki je Paris zadržal na manjšem številu točk. Dolgo smo bili povsem blizu, to je bil tudi načrt, a ob koncu smo zgrešili preveč odprtih metov, ki bi jih morali zadeti, če bi želeli zmagati. Naši tekmeci so veliko rotirali, igrali agresivno, zato jim moramo čestitati. Želeli smo ponoviti tekmo proti Partizanu in Budućnosti, a nam ni uspelo. Vidi se, da med ekipama obstaja razlika. Želimo si zmagovati, na parket pa nismo stopili s pravo energijo," je po tekmi dejal strateg Cedevite Olimpije Simone Pianigiani.

"V drugi polčas smo vstopili preveč lahkotno in premalo agresivno. Z napakami smo nasprotniku dovolili odprte mete in jim pustili, da delajo to, v čemer so dobri. Ni nam uspelo ustaviti njihove hitre igre. Na koncu so nam na žalost ušli. Kljub temu smo upali, da se jim bomo v končnici lahko približali in priigrali preobrat. Čakajo nas pomembne tekme v regionalni ligi in EuroCupu. Gremo na delo," pa je po porazu dejal Gregor Glas, ki je na parketu preživel dobrih dvanajst minut.

Prvič je v dresu Cedevite Olimpije zaigral Rašid Mahalbašić. Foto: www.alesfevzer.com

Misli begajo k ligi ABA

Olimpija ima zdaj samo še teoretične možnosti za preboj v drugi del tekmovanja, kamor vodi šest mest. Za šestim mestom, kjer je trenutno Venezia, ljubljanska zasedba zaostaja že za štiri zmage. "Zdaj imamo res majhne možnosti. Imamo veliko možnosti za napredek tudi za ligo ABA in nadaljevanje sezone. Čaka nas še šest mesecev sezone in košarkarji si želijo igrati. Tudi v evropskem pokalu si želimo zmagati, tudi če nimamo veliko možnosti si tega želimo. Upam, da nam bo uspelo povezati tudi tri, štiri tekme, na katerih bomo lahko računali na polno zasedbo," je po srečanju še dejal italijanski strateg.

Foto: www.alesfevzer.com

Cedevita Olimpija je v Stožicah igrala brez Aleksandra Šaškova in Karla Matkovića, oba imata težave s hrbtom. Matković za zdaj še ni treniral z ekipo. "Med tednom bomo videli, kako in kaj. Vesel sem, da je v ekipo prišel Rašid Mahalbašić, da nam vsaj malce olajša delo tudi na treningih. Upam, da bo Karlo kmalu spet z nami, ker nam daje nekaj posebnega, a tudi ko se bo vrnil, se bo treba zavedati, kje so njegove omejitve. Ritem je naporen, tudi Jaka Blažič igra ogromno, a ponosen je na to, da igra za to ekipo in ta dres. Noben izmed nas noče, da končamo na zadnjem mestu brez zmage, vsi si želimo to spremeniti," je dodal italijanski strateg.

Za Cedevito Olimpijo je bila to prva v nizu treh tekem pred domačim občinstvom. V nedeljo bo gostila Zadar v ligi Aba, naslednjo sredo v evropskem pokalu pa izraelski Hapoel.

