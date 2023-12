Zadar osvojil Stožice, Olimpija ostala praznih rok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 10. krogu košarkarske lige ABA sta slovenska predstavnika ostala praznih rok proti Dalmatincem. Krko je že v petek premagal Split (78:74), Olimpiji pa je v nedeljo v domačih Stožicah vzel mero Zadar (73:79). To je bil tretji poraz zmajev v ligi ABA v tej sezoni, ki na lestvici zasedajo peto mesto, Novomeščani pa so zbrali več točk le od zadnjeuvrščene ekipe Mornar Bar.

Krka je bila po devetih krogih regionalne lige pri dnu lestvice, v Splitu je imela priložnost, da z zmago ujame in prehiti neposrednega tekmeca. A ji po novem slabem začetku ni uspelo. Novomeščani so že v začetku tega tedna po slabih uvodnih minutah izgubili s Crveno zvezdo. Zdaj pa je Split v prvi četrtini povedel s 15:0. Krka je šele v peti minuti dosegla prvi točki.

Nadaljevanje je bilo dokaj enakovredno, a zaostanek iz začetnega dela je upočasnil Krko, ki se nikakor ni mogla približati, ob polčasu je bilo tako -12. Krka je le stopila na plin in začela zaostanek topiti. Po treh četrtinah je prišla na enomestno razliko, v zadnji pa celo v položaj, ko bi lahko poskrbela za preobrat s trojko Jana Špana za 73:75 dve minuti pred koncem. A odločilnega koraka nato ni bilo, Split je bil v odločilnih trenutkih bolj zbran, gostje pa so delali napake, izgubljali žoge in grešili pri metih za tri.

Statistično sta si bili ekipi po 40 minutah igre enakovredni, s 46-odstotnim metom iz igre, s po sedmimi zadetimi trojkami, skok je Split dobil s 23:18, oboji so izgubili veliko žog (14 Split, 15 Krka). S 16 točkami je bil najboljši strelec Derek Funderburk, pri Krki pa so bili dvomestni Jan Špan (15), Marko Radovanović (13), Isaiah Cousins (11) in Jurij Macura (10).

