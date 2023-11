Po Partizanu je v ponedeljek v Novem mestu gostoval še drugi beograjski velikan in evroligaš. Tudi Crvena zvezda je bila na Dolenjskem več kot zanesljiva, že v prvih minutah je stvari postavila na svoje mesto in se na koncu veselila več kot zanesljive zmage (90:67). Kljub temu so košarkarji Krke v drugem polčasu z nekaterimi potezami pustili soliden vtis. "V samem začetku sem pričakoval malce boljšo igro, ne vem, ali je bilo preveč spoštovanja, a v vseh pogledih smo bili v prvih desetih minutah najslabši. V drugem polčasu smo nekatere stvari popravili in pokazali nekaj več. V prvem polčasu smo naredili klasično napako, na kar smo opozarjali že pred tekmo, da proti tekmecu, kot je Crvena zvezda, ne moreš igrati ena proti pet, v drugem polčasu smo to bolje obvladovali in imeli tudi več odprtih metov. Zadovoljen sem z drugim polčasom, razen z začetkom," je po tekmi dejal strateg Krke Gašper Okorn.

Ta se je z ekipo nadejal, da bodo po devetem krogu na lestvici na boljšem položaju, predvsem v oči bodeta tekmi z Mornarjem in Cibono, so pa slovenski prvoligaši v prejšnjem krogu na gostovanju pri Megi po zmagi v prvem krogu proti FMP zabeležili še drugo zmago na gostovanjih v Beogradu v tej sezoni. "Potrebovali smo to zmago proti Megi. Imamo dve zmagi in tu je treba biti realen. Če bi zmagali tisto, kar bi bilo treba, bi se danes lahko pogovarjali že druge stvari. Morali bi biti tekmo v Baru, ki smo jo imeli v rokah, in tekmo s Cibono, na kateri smo, če povem po domače, spustili hlače. Če bi to prišteli k našemu izkupičku, bi bila naša sezona praktično rešena," je proti poteku začetka sezone pogledal Okorn.

"Če bi zmagali tisto, kar bi bilo treba, bi se danes lahko pogovarjali že druge stvari." Foto: www.alesfevzer.com

"Najhujše so tekme, ki jih moraš dobiti. Če si takšen tip igralca, boš prišel na parket in pojedel nasprotnika, mi pa smo se lotili povsem drugače. Kot kaže, je bil pritisk proti Ciboni prevelik in se je to realiziralo v katastrofalni predstavi. Smo se pa iz tega nekaj naučili, še vedno smo živi, čaka nas pomembna tekma v Splitu, pa doma Borac, potem pa bomo videli, kako bo kazalo po polovici. Sam sem optimist, treba bo iskati še kakšno zmago kje drugje, ne samo na teh tekmah," je še dejal strateg dolenjske zasedbe.

Neuspešni pri iskanju okrepitve pod košem

Ta skupaj s strokovnim vodstvom na čelu z direktorjem kluba Juretom Balažičem pospešeno išče morebitne nove moči pod košem, kjer v igri Krke zeva največja luknja. Po poškodbi Jairusa Hamiltona, ki se po poškodbi na začetku sezone počasi vrača v pogon, in slovesu Zene Edosomwana, ki ni zadovoljil pričakovanj slovenskega prvoligaša, si v Krki želijo novih moči. "Iščemo, smo na trgu, a smo zaenkrat pri iskanju neuspešni. Finančna sredstva imamo takšna, kot jih imamo, a na trgu ni praktično ničesar. Visokega igralca ne iščemo samo mi, temveč je v tem položaju več klubov. Kar se tiče centrov, je na trgu katastrofalno, ne želimo pa pripeljati nekoga samo zato, da bo za številko, ker se ne želimo prenagliti," je dejal Okorn.

Leon Stergar po vrnitvi zaradi poškodbe kaže vse boljše in boljše predstave. Foto: www.alesfevzer.com

Manko pod košem se še posebej pozna v fizični igri pod košem, kjer večina odgovornosti pade na Jurija Macuro in Marka Radovanovića. "Dejstvo je, da smo tudi v fizični moči pod košem v težavah. Neuspešni smo pri iskanju nove moči pod košem, počasi v pogon vračamo Hamiltona, ki bo tokrat lahko že igral, a smo menili, da bi bil to prevelik šok. Tako ostajamo s tremi visokimi igralci in potem tukaj na položaj štirice prihaja še Škedelj. Ni enostavno," je dejal slovenski trener.

Kapetanski trak letos nosi Jan Špan. Foto: SC Derby/Filip Roganović

Pri Krki tako upajo, da bodo po lanskoletnem slavju v drugoligaški konkurenci lige ABA ostali v elitni družbi tudi v prihajajočem obdobju. "Za te igralce prestop v prvo ligo ni enostaven, še dve leti nazaj so nekateri od teh igralcev igrali na povsem drugačnem nivoju. Imamo slovensko jedro, potem je tu Cousins, ki včasih malce pobezlja in ga moramo povleči nazaj, a včasih enostavno potrebuješ igralca, ki lahko zadane iz ničesar. Špan včasih deluje, kot da je povsem iz ritma, a vse ekipe grejo nanj, 40 minut je pod strahovitim pritiskom, Stergar se razvija v pravo smer, Macura ima še nihanja. Zaenkrat še ni poškodb, mora pa narediti klik v svoji glavi in potem se lahko ta zgodba obrne v drugo smer. Pogrešamo Hamiltona, ki nam je prinašal pluse, tako da gremo korak po korak. S tako rotacijo in kadrom je včasih ritem res naporen, a pomembno je, da ne popuščamo in čakamo na svojo priložnost," je še dodal Okorn.

