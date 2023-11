Hopsi po drami in podaljšku slavili pri Šenčurju

Na zadnji tekmi 9. kroga lige Nova KBM so košarkarji Hopsov Polzele po drami in podaljšku s 95:94 slavili pri Šenčurju in odpeljali trtejo zmago. Člani Heliosa so v sredo s 83:80 ugnali Krko in ji prizadejali prvi poraz v sezoni. Novomeščani so dva dni zatem odigrali še zaostalo tekmo osmega kroga in premagali Šenčur s 83:61. V petek je LTH Casting izgubil s Šentjurjem s 73:82. Košarkarji Rogaške so na prvi sobotni tekmi premagali Triglav z 72:67, na drugi pa je bila Ilirija s 87:77 boljša do Term Olimie.

Zadnji obračun 9. kroga državnega prvenstva je postregel z razburljivim dvobojem, ki je bil odločen šele v podaljšku. Sprva so imeli prednosti domači, ob koncu pa so gostje zapravili prednost sedmih točk, tako da je domača zasedba izsilila podaljšek. V tem pa so bili vendarle na koncu boljši gostje ter dobili tisto, kar so izpustili v rednem delu.

Po prvi četrtini so košarkarji Šenčurja vodili, prednost je znašala tudi že deset točk (25:15). A nadaljevanje je bilo precej bolj izenačeno, gostje so do polčasa nasprotnike ujeli, po tretji pa so bili še vedno nekoliko v prednosti domači.

V četrti četrtini so imeli gostje vse v svojih rokah. Na krilih razpoloženega Matica Grušovnika, ki je tekmo končal pri 34 točkah, so vodili z 88:81 minuto in 20 sekund pred koncem. A to ni bilo dovolj, domači so z delnim izidom 7:0 prišli do izenačenja, po izgubljeni žogi Hopsov 15 sekund pred koncem pa so imeli celo zadnji napad za zmago, a je šla tekma v podaljšek.

Tudi ta je bil v slogu celotne tekme tesen, domači so vodstvo gostov znižali na 94:95 in imeli po sodniškem ogledu posnetka in izgubljeni žogi tekmecev zadnji napad. Toda meta Primoža Kmetiča in Dina Murića sta zgrešila cilj, tako da je šla zmaga na Polzelo.

Pri gostih je ob Grušovniku z dvojnim dvojčkom (10 točk, 17 skokov) izstopal še Jordan Skipper Brown, pri poražencih sta se najbolj izkazala Murić (25 točk) in Jan Novak (18).

Leon Stergar je bil z 20 točkami prvi strelec Krke. Foto: www.alesfevzer.com

Košarkarji Krke so v sredo, 22. novembra, doživeli prvi poraz v ligi Nova KBM. V Domžalah niso bili kos zasedbi Kansai Heliosa, ki jo je do šeste zmage vodil 20-letni Tibor Mirtič. Ljubljančan je v drugem polčasu dosegel 16 od svojih 22 točk, odličen je bil sredi zadnje četrtine, ko je pri vodstvu 78:70 že izgledalo, da bo Krka ohranila stoodstoten izkupiček po osmih tekmah.

Gostitelji so se kljub izostanku šestih igralcev, med njimi prvega strelca in kapetana Blaža Mahkovica, pogumno zoperstavili Novomeščanom, ki so na tekmo prišli po spodbudni zmagi v regionalni ligi. Borbena in organizirana igra se jim je obrestovala, saj so bili večji del srečanja v vodstvu. Šele ob koncu tretjega dela in na začetku zadnje četrtine je Krka sestavila nekaj plodnih minut in iz zaostanka 53:61 prišla do prednosti 78:70.

Tedaj sta na sceno poleg Mirtiča stopila še Lamont West (18 točk, osem skokov) in Rok Nemanič (14 točk, šest podaj), ki sta poskrbela za preobrat in vodstvo 81:80 tri minute pred koncem. Do izteka igralnega časa sta bila doseženi le še dve točki; 12 sekund pred koncem je zasluženo zmago domačih s črte prostih metov zapečatil Nemanič.

Dva dni pozneje so košarkarji Krke odigrali še zaostalo tekmo osmega kroga. Že ob polčasu so po nekaj lepih in učinkovitih prodorih Isaiaha De Vonta Cousinsa in trojki Leona Strgarja ob zvoku sirene proti GDD Šenčurju vodili z 39:31, nato drugi del začeli z delnim izidom 8:0 in upanje gostov je počasi plahnelo. Dolenjci so že v tretji četrtini vodili že za 18 točk, tako da je bilo že takrat jasno, da bosta točki ostali doma. Končni izid 83:61.

Četrta zmaga Ilrije na zadnjih petih tekmah

KK Ilirija Foto: www.alesfevzer.com Košarkarji Ilirije so premagali Terme Olimia s 87:77. Ilirija je dosegla četrto zmago na zadnjih petih tekmah v ligi Nova KBM in ima znova pozitivni izkupiček (5-4). Na drugi strani so Terme Olimia doživele peti poraz na zadnjih šestih tekmah, tako da v sezoni ostajajo pri dveh zmagah. V vrstah gostov je šest igralcev doseglo vsaj enajst točk, največ Adnan Arslanagić (20).

Liga Nova KBM, 9. krog

Sreda, 22. november:

Petek, 24. november:

Sobota, 25. november:

Ponedeljek, 27. november:

Lestvica: