Škofjeločani potrdili vlogo najbolj prijetnega presenečenja

Košarkarji LTH Castingsa so v 8. krogu lige Nova KBM premagali Ilirijo s 96:85. Rogaško čaka gostovanje pri Hopsih na Polzeli. V vnaprej odigrani tekmi desetega kroga je neporažena Krka v sredo gostovala v Šentjurju. Domači so tri sekunde do konca rednega dela tekme s trojko Nejca Zupana izsilili podaljšek (73:73). Tudi ta je bil dramatičen, za točko ga je dobila novomeška ekipa (90:91).

Košarkarji LTH Castings so potrdili vlogo najbolj prijetnega presenečenja uvoda nove sezone lige Nova KBM. Na Kodeljevem so premagali Ilirijo, s katero so si po sedmih krogih delili izkupiček 4-3. Ločani so z zasluženima dvema točkama podaljšali niz zmag v DP in pokalu Spar na šest tekem, Ljubljančani pa so prekinili serijo štirih uspehov.

Zasedba trenerja Luke Bassina je z ekipno in zbrano igro dobila vse štiri četrtine, prednost pa je suvereno držala ves drugi polčas. Igralci Stipeta Modrića ji niso mogli do živega, čeprav jih je pet imelo dvomestno število točk, osem različnih strelcev Ilirije pa je zadelo trojko. Pri LTH Castings, ki je imel skoraj 70-odstotni met za dve točki, je izstopal Kendall Robinson (19 točk, 8 skokov), drugi Američan Curtis White je dodal 14 točk, Elvis Kerić pa 13 (trojke 3:5).

Zasedba Gašperja Okorna v državnem prvenstvu ostaja stoodstotna. Foto: www.alesfevzer.com

Košarkarji Krke so se drugič zapovrstjo v domačem prvenstvu izvlekli skozi šivankino uho. Po zmagi v zadnji sekundi proti Termam Olimia v prejšnjem krogu so v vnaprej odigrani tekmi 10. kroga lige Nova KBM v gosteh po podaljšku premagali Šentjur.

Novomeščani so dobri dve minuti pred koncem rednega dela zaostajali 74:80, a z delnim izidom 10:0 naredili preobrat, ki ga je ustavil Nejc Zupan s trojko štiri sekunde pred koncem.

Koš za končni rezultat so gostje dosegli 0,7 sekunde pred koncem - v prejšnjem krogu so slavili s trojko 0,1 sekunde pred koncem, vseeno pa bi lahko gostitelji odnesli obe točki. Sekundo pred iztekom časa je Nick Čevizović dobil žogo pod obročem in povsem neoviran zgrešil zicer.

Za Krko, ki tako ostaja neporažena, je Leon Stergar dosegel 14 točk, po 13 pa so jih dodali Robert Jurković, Miha Škedelj in Marko Radovanović. Pri domačih, ki so doživeli tretji zaporedni poraz, je z 22 točkami izstopal Nejc Zupan (trojke 4:12, šest asistenc).

Liga Nova KBM, 8. krog

Vnaprej odigrana tekma 10. kroga:

Sreda, 15. november:

Sobota, 18. november:

Ponedeljek, 20. november:

Petek, 24. november:

Lestvica: