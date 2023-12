V živo: deseti poskus za Cedevito Olimpijo

Cedevita Olimpija je v sezoni 2023/24 še brez zmage v evropskem pokalu. Zadnji uspeh na evropskih parketih so košarkarji ljubljanskega kluba zabeležili 1. marca, to pa pomeni, da so v Eurocupu brez zmage že devet mesecev, v tem obdobju pa so doživeli 14 zaporednih porazov. Po devetih odigranih krogih v rednem delu sezone se zaenkrat nahajajo na zadnjem mestu skupine A, Cedevita Olimpija pa je zaenkrat edina ekipa v evropskem pokalu, ki še ni zabeležila zmage v tej sezoni.

V drugo polovico prvega dela tekmovanja bodo košarkarji ljubljanskega kluba vstopili na domačem obračunu proti Hapoelu iz Tel Aviva, ki je Cedeviti Olimpiji na prvi tekmi sezone zadal najvišji poraz v evropski sezoni. V Izraelu je bila domača ekipa boljša s 100:83.

Eurocup, 10. krog:

Torek, 5. december:

Sreda, 6. december:

Lestvici:

Preberite še: