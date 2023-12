Rekordni Dončić do zgodovinskega podviga

Navijači Dallas Mavericks so imeli v American Airlines Areni kaj za videti. Luka Dončić je kot prvi košarkar že ob polčasu prišel do trojnega dvojčka in ob tem dosegel 25 točk, skupaj s soigralci pa je s kar 147:97 premagal Utah Jazz. Slovenski zvezdnik je tekmo končal pri 40 točkah, 11 skokih in 10 asistencah, na parketu pa je prebil le prve tri četrtine.