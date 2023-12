Milwaukee zanesljivo, Lakersi po tesnem zaključku v polfinale

Košarkarji Milwaukee Bucks so si proti New York Knicks zagotovili polfinale.medsezonskega turnirja lige NBA.

Košarkarji Milwaukee Bucks so si proti New York Knicks zagotovili polfinale.medsezonskega turnirja lige NBA. Foto: Guliverimage

Košarkarji Milwaukee Bucks so na tekmi četrtfinala medsezonskega turnirja lige NBA s 146:122 premagali New York Knicks in si zagotovili polfinale z Indiana Pacers. V boju za zadnjo polfinalno vstopnico na zahodu je bilo precej bolj vroče, zagotovil si jo je Los Angeles Lakers, ki je s 106:103 premagal Phoenix Suns.

Po izenačenem prvem polčasu (75:72) so se Bucks postopoma odlepili in na koncu strli Knicks, ki niso znali zaustaviti Giannisa Antetokounmpa (35 točk, 10 skokov), Damiana Lillarda (28 točk) in druščine, ki so zadeli 23 od 38 poskusov za tri točke (60,4-odstotni met).

"Nocoj smo naredili velik korak. Želeli smo priti v Las Vegas, a ko pridemo tja, moramo tudi poskrbeti za posel. Tam moramo zmagati na dveh tekmah," je dejal domači trener Adrian Griffin.

"Od začetka smo igrali trdo. Nato smo v drugem polčasu dobro premikali žogo in z velikim kolektivnim trudom našli odprte igralce. Kot ekipa postajamo vse bolj udobni, bolj ko igramo skupaj, bolj napredujemo," je po tekmi dejal Antetokounmpo.

Julius Randle je za kratkohlačnike, ki so po treh zmagah v nizu doživeli prvi poraz, zbral kar 41 točk, vendar je imel premalo pomoči pri soigralcih. Jalen Brunson je dodal 24 točk, R.J. Barrett pa 23.

V četrtek v Las Vegasu se bo Milwaukee v polfinalu tega novega medsezonskega turnirja, ki ga je liga NBA uvedla za poživitev dolge redne sezone, pomeril z Indiano. V soboto bo v Las Vegasu tudi finale.

LeBron James je bil najbolj razpoložen ob zmagi Lakersov. Foto: Reuters

LA Lakers so v domači dvorani s 106:103 premagali Phoenix, LeBron James pa bo v svoji 21. sezoni v NBA lahko igral za lovoriko na novem tekmovanju.

Čeprav je bil zaradi udarca na prejšnji tekmi vprašljiv za dvoboj s sonci, je James tokrat zbral 31 točk, osem skokov, pet podaj in pet ukradenih žog. Anthony Davis je k zmagi dodal 27 točk in 15 skokov.

Pri gostih je bil prvi strelec Kevin Durant z 31 točkami, vendar je dobri dve sekundi pred koncem zgrešil zadnji poskus za podaljšek.

Jezerniki se bodo v četrtek v polfinalu turnirja v Las Vegasu pomerili z New Orleans Pelicans.

Dončić znova na delu v noči na četrtek

Luka Dončić se z Dallas Mavericksi ni uvrstil v četrtfinale medsezonskega turnirja, a bo vseeno ta teden igral dve tekmi rednega dela. V noči na četrtek v Dallas prihaja Utah, v noči na soboto bodo Mavericks gostovali v Portlandu.

Liga NBA, medsezonski turnir: Četrtfinale: Torek, 5. december:

New York Knicks : Milwaukee Bucks 122:146

Randle 41, Brunson 24, Barrett 23, 8 sk., Hart 11; G. Antetokounmpo 35, 8 sk., 10 asistenc, Lillard 28, 7 asistenc, Beasley 18, Middleton 14, 7 asistenc, Portis 13, Payne 12



Phoenix Suns : Los Angeles Lakers 103:106

Durant 31, 7 sk., Booker 21, 11 sk., Allen 21; James 31, 8 sk., 11 asist., Davis 25, 15 sk., Reaves 20, 6 sk. Polfinale Četrtek, 7. december:

Milwaukee Bucks - Indiana Pacers

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans

Lestvica