Teden, kot ga v ligi NBA še ni bilo. Dvoboj v Sacramentu očrnil žalosten dogodek na tribunah.

New Orleans Pelicans so prekinili zmagovalni niz Sacramenta v novoustanovljenem tekmovanju lige NBA. Foto: Reuters

Ljubitelji košarkarske lige NBA so dočakali začetek izločilnega dela novoustanovljenega tekmovanja, s katerim je vodstvo lige NBA popestrilo redni del sezone. Odigrani sta bili uvodni četrtfinalni tekmi, med najboljše štiri pa sta se kot prva uvrstila Indiana in New Orleans. Pacers so presenetili favorizirani Boston s 122:112, Pelicans pa so v gosteh odpravili Sacramento s 127:117. Na tekmi v Sacramentu je prišlo do neljubega dogodka, saj je po zastoju srca umrl eden od navijačev.

V košarkarski ligi NBA je ta teden spored tekmovanja nekoliko drugačen. Tekme rednega dela se igrajo samo v sredo in petek, ponedeljek, torek, četrtek in sobota pa so rezervirani za izločilni del (četrtfinale, polfinale in finale) medsezonskega turnirja, ki so ga za popestritev sezone letos uvedli na novo. To je tekmovanje, ki so ga na drugi strani velike luže uvedli po vzoru mednarodnih pokalnih tekmovanj, v njem pa sta po skupinskem delu ostala brez možnosti za osvojitev naslova oba kluba s slovenskima legionarjema, Dallas z Luko Dončićem in Denver s trenutno poškodovanim Vlatkom Čančarjem.

Indiana presenetila Boston

Tyrese Haliburton je bil nerešljiva uganka za obrambo Bostona. Foto: Reuters Na vzhodu je pisala zgodovino Indiana, saj je postala prvi polfinalist v zgodovini novoustanovljenega tekmovanja. Čeprav je bil Boston izrazit favorit, v tej sezoni je v začetku novembra Indiani nasul kar 155 točk in jo odpravil kar z 51 točkami (155:104), so si napredovanje ob pomoči domačega igrišča zagotovili izbranci Ricka Carlisla. Zmagali so s 122:112, blestel pa je zlasti Tyrese Haliburton. Prispeval je trojni dvojček s 26 točkami, 10 skoki in 13 podajami, dvomestno število točk pa je doseglo še pet njegovih soigralcev. Buddy Hield jih je dal 21.

Pri poražencih, ki zaradi poškodbe mečne mišice niso mogli računati na pomoč latvijskega orjaka Kristapsa Porzingisa, sta pričakovano najbolj izstopala Jayson Tatun in Jaylen Brown. Skupaj sta dosegla več kot polovico točk Bostona (62), a jima to ni pomagalo do zmage. Boston je tako izpadel iz boja za osvojitev medsezonskega turnirja, Indiano pa v polfinalu čaka boljši iz obračuna med New York Knicks in Milwaukee Bucks.

Preobrat New Orleansa v Kaliforniji

Pelikani so prekrižali načrte Sacramentu. Foto: Reuters Na zahodu je prvi polfinalist New Orleans. Pelikani so v Sacramentu premagali Kralje s 127:117. To je bila že tretja zmaga New Orleansa nad Sacramentom v zadnjih dveh tednih, z njo pa so se lovoriki v novoustanovljenem tekmovanju približali na zgolj dva koraka.

V dvoboj je sicer bolje vstopil Sacramento, povedel s 32:17, a je nato sledil preobrat. Gostje so z delnim rezultatom 28:5, v tem obdobju so gostitelji zgrešili kar 16 od 18 metov iz igre, prevzeli vodstvo. V drugem polčasu ga niso več izpustili iz rok. V tretji četrtini so vodili že za 15 točk, Sacramento pa se je do konca približal najbližje na -6. Tako se je v litovskem obračunu pod košema veselil zmage Jonas Valančiunas (18 točk), njegov rojak Domantas Sabonis, čeprav je dosegel trojni dvojček, pa je prvič v medsezonskem turnirju, pred tem je vknjižil štiri zaporedne zmage, izkusil grenkobo poraza.

Vrhunci dvoboja v Sacramentu:

Celotna prva peterka New Orleansa je presegla dvomestno število točk, s 30 je izstopal Brandon Ingram. Zanimivo je, da jih je še najmanj dosegel mladi zvezdnik Zion Williamson (10). Pri gostiteljih je največ točk dosegel De'Aaron Fox (30).

Na tekmi v Sacramentu je prišlo tudi do neljubega dogodka, saj je po zastoju srca umrl eden od navijačev. Kljub takojšnji zdravniški pomoči mu niso mogli več pomagati, je v izjavi za javnost sporočila domača franšiza.

BREAKING: A fan passed away at tonight’s Pelicans vs. Kings game after a medical emergency.



Sacramento Kings statement:



“During the first quarter of the Kings vs. Pelicans game, a guest had a medical emergency. EMS immediately responded and administered CPR. Tragically, these… pic.twitter.com/Y605tPubjy — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) December 5, 2023

Pelikani se bodo v Las Vegasu v noči na petek v polfinalu pomerili z boljšim iz obračuna Suns – Lakers. Finale bo v soboto, prav tako v Vegasu.

Liga NBA, medsezonski turnir:



Četrtfinale, 4. 12.:

Indiana Pacers : Boston Celtics 122:112

Haliburton 26 (trojke 5/11), 13 as., 10 sk., Hield 21, Turner 17, 10 sk., Mathurin 16; Tatum 32, 12 sk., 6 as., Brown 30, 9 sk., White 18, 8 as., Hauser 15, 6 sk.



Sacramento Kings : New Orleans Pelicans 117:127

Fox 30, Sabonis 26, 13 sk., 10 as., Monk 21; Ingram 30, 8 sk., 6 as., Jones 23, Valančiunas 18, 11 sk., McCollum 17, 7 as., Murphy III 16





Četrtfinale, 5. 12.:

New York Knicks – Milwaukee Bucks

Phoenix Suns – Los Angeles Lakers

Luka Dončić se z Dallas Mavericks ni uvrstil v četrtfinale medsezonskega turnirja, a bo vseeno ta teden igral dve tekmi rednega dela. V noči na četrtek v Dallas prihaja Utah, v noči na soboto bodo Mavericks gostovali v Portlandu.

Liga NBA, 4. december:

