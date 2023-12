Očka Dončić s posebnim kosom opreme: Najsrečnejši dan mojega življenja #video

Prvi decembrski dan 2023 bo za vselej ostal v najlepšem spominu Luke Dončića in Anamarije Goltes. Postala sta starša hčerki Gabrieli. Štiriindvajsetletnik je v petek iz upravičenih razlogov izpustil srečanje z Memphis Grizzlies, že dan pozneje pa znova pomagal svoji ekipi proti Oklahoma City Thunder.

Po tekmi preobratov, ko je Dallasu v zadnji četrtini uspel delni izid 30:0, na koncu pa je zmanjkalo energije, da bi zadržali vodstvo in prišli do zmage, je Dončić stopil pred novinarje.

"To je bil moj najsrečnejši dan v življenju," je 24-letni Ljubljančan, ki je bil zadnje dni na čustvenem vrtiljaku, dejal o rojstvu prvorojenke in se nato dotaknil še sobotnega poraza: "Tudi današnja tekma je bila velik vrtiljak. Žalosten sem, da nam ni uspelo zmagati, a dali smo vse od sebe, v tretji in četrti četrtini je ekipa igrala impresivno. Tako moramo igrati večkrat, da bo prišlo več zmag."

Luka Doncic says he had the happiest day of his life with his daughter Gabriela being born and is "so sad" the Mavs couldn't quite pull off the win against the Thunder:



"First of all, it was the happiest day of my life. I got the baby, but then today's game was a big… pic.twitter.com/gYvFSGu3Sv