Nora zadnja četrtina Dallasa, a na koncu nov poraz novopečenega očka in teksaške druščine

Košarkarji Dallas Mavericks so v soboto v postavi pozdravili novopečenega očka Luko Dončića, ki se je po ekspresni vrnitvi na parket izkazal s trojnim dvojčkom (36 točk, 15 skokov, 18 asistenc), a se na koncu tekme preobratov proti Oklahoma City Thunder ni mogel veseliti zmage. Oslabljenim Teksašanom je v zadnji četrtini uspel izjemen preobrat, v igro so se vrnili z delnim izidom 30:0, po visokem zaostanku povedli, na koncu pa izgubili še drugo tekmo v dveh dneh. Tokrat s 120:126.

Učinek Luke Dončića: 36 točk (11/22 iz igre, 5/13 za tri, prosti meti 9/14), 18 podaj in 15 skokov v 45:59 minutah

Dan po tem, ko je slovenski košarkarski as Luka Dončić postal oče Gabriele in upravičeno izpustil obračun z Memphisom, ki je zlahka odpravila Dallas, se je 24-letni Ljubljančan vrnil v postavo Teksašanov, znova vlekel voz svoje ekipe, a se na koncu tekme preobratov ni mogel veseliti.

Dallas, ki je znova pogrešal kar nekaj igralcev, tokrat je ob Timu Hardawayju, Joshu Greenu, Danteju Exumu in Maxiju Kleberju manjkal še Kyrie Irving (poškodba stopala).

Gostitelji so z izjemo uvodnih minut gledali Oklahomi v hrbet in jo večino časa lovili. V drugi četrtini so gostje najprej prvič povedli z dvomestnim številom, prednost je nato narasla na 21, na odmor so odšli s +19, v zadnjo četrtino pa vstopili s 23 točkami prednosti (84:107).

Dallasu je v zadnji četrtini uspel delni izid 30:0, a na koncu jim je zmanjkalo moči za zmago. Foto: Guliverimage

In ko se je že zdelo, da bodo srečanje mirno pripeljali v svojo korist, se je začel šov Dallasa. Po zaostanku s 87:111 je Dončiću in druščini uspel neverjeten preobrat, podpisali so se pod delni izid 30:0, povedli s 117:111, kar je bila njihova najvišja prednost na obračunu, na koncu pa jim je zmanjkalo energije. Dramatična končnica je pripadla Oklahomi, ki je na pomembni tekmi slavila s 120:126 in s 13. zmago sezone skočila na drugo mesto zahodne konference.

Vrhunci srečanja:

Prvo ime ob porazu je bil kdo drug kot Dončić, ki je na parketu preživel 46 minut, v statistiko pa vpisal 58. trojni dvojček v karieri. Ustavil se je pri 36 točkah, 15 skokih in 18 asistencah. Derrick Jones je dodal 24 točk. Pri zmagovalcih je največ točk, 23, vknjižil Jalen Williams, zvezdnika Shaia Gilgeousa Alexandra, ki ima v letošnji sezoni povprečje 30 točk, pa so uspeli ustaviti pri 17 točkah.

Dallas je po drugem porazu v dobrem dnevu zdrsnil na šesto mesto zahodne konference. Trenutno je pri 11 zmagah in 8 porazih. prehitela sta ga tako Sacramento Kings, ki je na kolena spravil prvake iz Denverja, kot Phoenix Suns, ki je ugnal Memphis Grizzlies, ki je v petek na kolena spravil Dončićeve. Te nova tekma čaka v noči na četrtek, ko bodo gostili Utah.

Liga NBA, 2. december:

Lestvica