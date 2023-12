Dončić iz osebnih razlogov izpušča tekmo

Dallas Mavericks, ki so z 11 zmagami in šestimi porazi četrtouvrščena ekipa zahodne konference lige NBA, ta konec tedna igrajo dve domači tekmi, najprej z Memphis Grizzlies. Pri Dallasu seveda izstopa Luka Dončić, ki ima povprečje 31,1 točke, osem skokov in 7,9 asistence na tekmo. Na prejšnji tekmi je Ljubljančan Houston Rockets nasul 41 točk. Najboljša posameznika Memphisa sta Desmond Bane (23,2 točke in 5,2 asistence) in veteran Bismack Biyombo (7,3 skoka na tekmo). Pred mesecem dni so se že pomerili, Mavericks so zmagali s 125:110, Dončić je dal 35 točk, Bane pa 30.

Pri Dallasu bosta ob poškodovanem Maxiju Kleberju manjkala še Dončić in Dante Exum, oba iz osebnih razlogov. Zakaj točno gre, za zdaj uradno ni znano. Govori pa se, da je ali pa bo v kratkem rodila Dončićeva Anamaria Goltes. To bo sploh prva tekma to sezono, ki je Ljubljančan ne bo igral. Z Exumom je bilo po četrtkovem treningu vse v redu. Zaradi bolečin v hrbtu je vprašljiv nastop Tima Hardawaya.

Doncic’s absence is of course the headline, but the fact that Exum also is out for personal reasons is puzzling if not concerning. We spoke to Exum after practice yesterday and he was fine. pic.twitter.com/obegF8pAY4 — Brad Townsend (@townbrad) December 1, 2023

Memphis pa ima to sezono še precej več težav s poškodbami kot Dallas. Trenutno so odstotni in bodo manjkali tudi na tej tekmi: Jake LaRavia, Xavier Tillman sr., Marcus Smart, Brandon Clarke, Steven Adams in Luke Kennard.

