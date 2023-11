Dončić bo stisnil zobe

"Luka je v Dallasu opravil slikanje prsta, ki je potrdil zvin levega palca, a je normalno treniral in bo na voljo za tekmo s Houstonom," je po ponedeljkovem treningu sporočil strateg Dallasa Jason Kidd in razveselil navijače Dallasa. Dončić si je na zadnji tekmi Dallasa proti LA Clippers ob bližnjem srečanju z Jamesom Hardnom, ko je ob izbijanju žoge nerodno z roko zadel v koleno zvezdnika Clippersov ob tem pa mu je grdo zvilo palec. Slovenski košarkar je kljub temu nadaljeval z igro in s posebno bandažo že po koncu tekme potrdil, da z njegovo poškodbo naj ne bi bilo hujšega, kar je na srečo kasneje potrdil tudi pregled.

Dončić je po vrnitvi v Dallas tako že normalno treniral in bo tako s soigralci iskal priložnost, da se po zadnjem porazu vrnejo na zmagovite tirnice. Dallas je na zadnjih šestih tekmah štirikrat izgubil, s skupno desetimi zmagami in šestimi porazi pa je trenutno na petem mestu zahodne konference, na drugi strani je Houston po štirinajstih odigranih tekmah pri osmih uspehih in zaseda sedmo mesto. Za Rockets bo tekma v Dallasu prva v nizu treh gostovanj, na obračun pa se podajajo z izjemno popotnico, saj so na zadnjem obračunu s 106:86 na kolena spravili prvake Denver Nuggets.

Bo Dallasu lahko pomagal Dereck Lively II.? Foto: Reuters

Pri Houstonu bodo zagotovo pogrešali Amena Thompsona in Victorja Oladipoja, ki okreva po tretji operaciji v zadnjih štirih letih in v tej sezoni verjetno sploh ne bo stopil na parket. Pod veliko verjetnostjo pa so nastopi nepredvidljivega Dillona Brooksa, ki se je s Kanado s Slovenijo pomeril tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu in skrbel ravno za obrambne naloge nad Dončićem, Tarija Easona in Freda VanVleeta. Pri Dallasu na drugi strani še naprej ne morejo računati na Maxija Kleberja, medtem ko je nastop Derecka Livelyja II, ki je po padcu na tekmi z LA Lakers močno manjkal na zadnjem obračunu Dallasa, tokrat pod vprašajem.

Dallas je na zadnji tekmi dosegel le 88 točk, kar je daleč najmanj v tej sezoni. Mavericks so proti Clippersom izredno slabo metali iz igre, z optimizmom pa jih lahko navdajajo tekme proti Houstonu v prejšnji sezoni. Mavericks so namreč na štirih tekmah dobili zadnje tri obračune, zdaj pa se nadejajo, da bodo niz proti Raketam podaljšali na štiri. Luka Dončić je na vseh teh treh tekmah presegel mejo 30 točk, še posebej blestel pa je na tisti 23. decembra lani, ko se je ob zmagi svoje ekipe ustavil pri kar 50 točkah.

