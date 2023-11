Neverjeten večer LeBrona Jamesa: podrl rekord, a izgubil kot še nikoli v karieri

Na dvoboju med Philadelphio 76ers in Los Angeles Lakers se je pisala zgodovina. Gostitelji so odpihnili goste iz mesta angelov. Na krilih izjemnih predstav Joela Embiida in Tyresa Maxeyja so jih premagali kar za 44 točk (138:94), s tem pa LeBronu Jamesu prizadejali najhujši poraz v karieri. 38-letni zvezdnik v 21-letni karieri ni še nikoli izgubil s tako visoko razliko. To se mu je zgodilo ravno na tekmi, na kateri je podrl rekord Kareema Abdula Jabbarja po številu odigranih minut v ligi NBA. Tako v rednem delu kot tudi končnici.

Kralj LeBron James je pri 38 letih v ligi NBA doživel že marsikaj, tako hudega poraza kot na gostovanju pri 76ers pa še nikoli. Da je bila tekma še bolj neverjetna, je poskrbel zgodovinski podatek, da je James ravno na tem srečanju, na katerem je v 30 minutah dosegel 18 točk, postavil nov mejnik v ligi NBA. Če upoštevamo tako srečanja rednega dela kot tudi tista v končnici, je James popravil rekord legendarnega Kareema Abdula Jabbarja.

Zdajšnji zvezdnik Jezernikov je v karieri odigral 66.319 minut, nekdanji as LA Lakers pa jih je zbral 66.297. Njegov rekord je veljal dolgo, skoraj štiri desetletja, nato pa ga je popravil James, eden izmed največjih košarkarskih vzornikov Luke Dončića. A ta dvoboj bo hotel čim prej pozabiti, saj je izkusil najvišji poraz v karieri. "Kaj je treba spremeniti, da se to ne bo ponovilo? Veliko," je dejal eden najbolj priljubljenih košarkarjev v ligi NBA po srečanju, na katerem ni imel niti enega skoka.

Vrhunci dvoboja med Philadelphio in LA Lakers:

Gostitelji so bili zelo razigrani, najbolj pa sta blestela Joel Embiid in Tyrese Maxey. Kamerunec, zadnji dobitniki prestižnega priznanja MVP-igralca sezone, je vpisal trojni dvojček. Prispeval je 30 točk, 11 skokov in 11 asistenc. Trojni dvojček je dosegel že dve minuti pred koncem tretje četrtine, nato pa se ob visoki prednosti 76ers v zadnji četrtini sploh ni vrnil na parket. Njegovi soigralci so bili izjemni tudi v tem delu srečanja, zadnjih 12 minut so dobili z rezultatom 40:14, Lakers pa so tako izgubili kar za 44 točk, kar je njihov peti najhujši poraz v zgodovini franšize. Prvi strelec srečanja je bil Maxey (31), ki je podelil tudi osem asistenc.

Joel Embiid je dosegel šesti trojni dvojček v karieri. Foto: Reuters

76ers so zadeli kar 22 trojk, kar je njihov rekord v tej sezoni, za klubskim pa so zaostali le eno trojko. Za tri točke so metali izvrstno (22/46 – slabih 48 odstotkov), gostje iz Los Angelesa pa so zadeli le sedem od 25 trojk (25 odstotkov). "Poskušamo igrati zmagovalno košarko. Ko so moji soigralci popolnoma odprti, jim želim zagotoviti lahke mete, s tem pa tudi sebi olajšam igro. Zabavamo se na parketu, ko si podajamo žogo. Ta ves čas kroži. A vse se začne pri dobri obrambi," je po dvoboju, na katerem so gostitelji povsem nadigrali Jezernike, dejal 29-letni Embiid. Kamerunec, ki bo prihodnje leto oblekel dres izbrane vrste ZDA, je sedmič v karieri zbral dvomestno število podaj.