Vesele novice iz Dallasa, Denver odličen tudi brez Jokića

Košarkarji Denver Nuggets so v ligi NBA v gosteh premagali Los Angeles Clippers, čeprav so nastopili brez treh najboljših igralcev. Poleg Jamala Murrayja in Aarona Gordona je manjkal tudi srbski as Nikola Jokić, ki čuti bolečine v spodnjem delu hrbta. Prvaki lige NBA, pri katerih se slovenski reprezentant Vlatko Čančar že dalj časa nahaja na seznamu poškodovanih igralcev, so bili odlični v zadnji četrtini. Dobili so jo s 36:16. Dallas bo znova na delu v noči na sredo, ko bo gostil Houston Rockets. Slovenski zvezdnik Luka Dončić bo kandidiral za srečanje, saj je podroben zdravstveni pregled pokazal, da ni prišlo do zloma levega palca. Vesele novice iz Dallasa prihajajo tudi glede zdravstvenega stanja mladega centra Derecka Livelyja II. Večer v ligi NBA je sicer zaznamoval tudi LeBron James . Popravil je rekord lige NBA, a hkrati izkusil najhujši poraz v 21-letni karieri!

Branilci naslova iz Denverja so gostovali v Los Angelesu pri prerojeni zvezdniški zasedbi LA Clippers brez treh najboljših igralcev. Jamal Murray je odsoten že dalj časa, manjkal je tudi Aaron Gordon (poškodba pete), zaradi bolečin v hrbtu pa je zahtevno gostovanje izpustil še Nikola Jokić. Tako je Denver zaigral brez treh igralcev, ki v povprečju na srečanje dosegajo kar 58 točk.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Še po treh četrtinah je kazalo, da bodo gostitelji to znali izkoristiti v svojo prid. V žepu si imeli prednost +11, ki pa so jo v zadnjem delu srečanja zakockali. Oslabljeni Denver je zadnjo četrtino dobil s 36:16 in v mestu angelov prišel do velike zmage, ''zakon bivšega'' pa sta potrdila Reggie Jackson in DeAndre Jordan. Prvi je dosegel kar 35 točk, drugi pa 21 točk in 13 skokov. Skupno sta v zadnji četrtini dala kar 20 točk.

Reggie Jackson, rojen pred 33 leti v bližini Slovenije (Pordenone v Italiji), se je izkazal proti LA Clippers, za katere je nastopal med letoma 2020 in 2023. Foto: Reuters

Pri gostiteljih je bil z 31 točkami najboljši strelec Kawhi Leonard, Hrvat Ivica Zubac, ki se bo prihodnje leto pomeril proti Sloveniji na kvalifikacijskem turnirju za OI 2024 v Pireju, je dodal 23 točk in 14 skokov, povsem pa je razočaral Paul George, ki je ob skromnem metu iz igre 2/13 in težavah z osebnimi prekrški končal srečanje le pri šestih točkah. James Harden je v 36 minutah prispeval 11 točk, Russell Westbrook pa je v 27 minutah zbral 14 točk in 11 skokov.

Dončić nared za Houston, bolje tudi Lively II

Luka Dončić bo kandidiral za naslednjo tekmo Dallas Mavericks. Foto: Reuters Podroben pregled z magnetno resonanco je razkril, da si je Luka Dončić na srečanju proti Los Angeles Clippers le zvil levi palec. Ni prišlo do zloma, tako da bo 24-letni Ljubljančan, ki je v noči na torek izvedel imena tekmecev na olimpijskih kvalifikacijah v Pireju (najprej v skupini Hrvaška in Nova Zelandija, pozneje, če se uvrsti v finale, pa najverjetneje Grčija), nared za sredino srečanje, teksaški obračun proti Houston Rockets. V ponedeljek je že opravil trening.

Za razliko od prejšnje tekme bi lahko Dallasu pod košema morda pomagal tudi mladi center Dereck Lively II. Bolečine v hrbtu so vse manjše, tudi on je v ponedeljek že treniral, njegov status pred tekmo proti Raketam pa je tako vprašljiv.

Liga NBA, 27. november:

Lestvica