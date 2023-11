Zdesetkani prvaki proti Wembanyami

San Antonio Spurs so na prvih 16 tekmah zmagali samo trikrat, pa čeprav so imeli prvi izbor na naboru, na katerem so izbrali francoskega čudežnega dečka, o katerem se je zadnje leto toliko govorilo. Devetnajstletni Victor Wembanyama je s povprečjem 19 točk in 9,4 skoka na tekmo že eden ključnih mož Spursov.

Denver Nuggets imajo trenutno kar nekaj težav s poškodbami. Vlatko Čančar še lep čas ne bo igral, odstoten je tudi Jamal Murray. Za tekmo s San Antoniom pa so vprašljivi Nikola Jokić (28,2 točki, 13,5 skoka in 8,9 asistence na tekmo), Reggie Jackson, Aaron Gordon in Kentavious Caldwell-Pope. Tekma se začne ob drugi uri zjutraj po srednjeevropskem času.

Liga NBA, 26. november:

Lestvica