Najbolj vroča ekipa v NBA še lani ena najslabših

Ta hip najbolj vroča ekipa lige NBA je Orlando Magic. Ja, prav ste prebrali. Košarkarji s Floride imajo niz sedmih zaporednih zmag in ga v noči na četrtek lahko še podaljšajo, saj gostijo Washington Wizards, ki so to sezono na 17 tekmah zmagali samo trikrat.

Paolo Banchero, ki prihaja iz Seattla v Washingtonu, je študentsko košarko igral na univerzi Duke. Lani je bil prvi izbor nabor aza ligo NBA. Foto: Reuters Košarkarji ekipe Orlando Magic imajo 12 zmag in pet porazov. Premagali so denimo tudi Boston Celtics, Denver Nuggets in Milwaukee Bucks. Zdaj so v nizu sedmih zaporednih zmag in so na lestvici vzhodne konference tretji, zmago za Bucksi in dve za Celticsi. Pa so s povprečno starostjo 24,9 leta četrta najmlajša ekipa v ligi. Vse boljši je lanski prvi izbor na naboru Paolo Banchero, ki v povprečju dosega po 19,8 točke in 4,6 asistence na tekmo. Še pet košarkarjev pa je trenutno pri dvomestnem povprečju, med njimi sta tudi nemška brata Franz Wagner (19,5) in Moritz Wagner (12,5). Vse več igra tudi Gruzijec Goga Bitadze, ki se je pred leti kalil pri beograjski Megi.

Pred desetletjem in pol je Orlando nazadnje pomenil nekaj več. Ko je zanje igral in bil v svojih najboljših letih Dwight Howard. Spomladi 2009 so izgubili finale lige z Los Angeles Lakers, sezono pozneje pa se še zadnjič prebili prek prvega kroga končnice. V zadnjih 13 sezonah pa so v končnico prišli samo še štirikrat, a niso dobili nobenega dvoboja. V prejšnjih treh sezonah so bili denimo na lestvici vzhodne konference 14., 15. in 13.

