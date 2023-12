Legendarni Nemec priznal: Dončić? Res sem dvomil.

Luko Dončića in Dirka Nowitzkega že vrsto let povezuje veliko prijateljstvo, ki navdušuje navijače Dallas Mavericksov. Tako Nemec kot Slovenec sta v preteklih letih na račun drugega nizala vrsto hvalnic, nekdanji nemški košarkar pa je zdaj iskreno spregovoril tudi o začetku poti slovenskega košarkarskega asa v ligi NBA in dvomih, ki so ga ob tem navdajali.

"Dirk je neverjeten. Vse, kar je dosegel v NBA, je vrhunsko. Vsi vemo, kaj je napravil za košarko," je pred svojo prvo sezono v ligi NBA pohvale na račun nemškega košarkarja in takratnega soigralca Dirka Nowitzkega iz dneva v dan dodajal slovenski košarkar Luka Dončić, ki je v nemškem izkušenem kolegu hitro našel oporo in prijateljstvo. Nemec je bil v sezoni, ko sta si z Dončićem delila garderobo, njegov mentor in imel pomembno vlogo pri vzponu kariere Slovenca, ki je postal eden najboljših košarkarjev na svetu.

Da se bo kariera Ljubljančana tako bliskovito vzpela, ni pričakoval niti upokojeni košarkar, ki je čarovniško paličico ob slovesu od košarkarskih igrišč predal Dončiću. A Nowtizki je v podcastu All the Smoke priznal, da je ob selitvi danes 24-letnega Slovenca v klub iz Teksasa nekoliko dvomil. Spraševal se je, ali se dogajanje okoli Dončića glede na njegov uspeh v Evropi morda nekoliko preveč napihuje in ali morda nekatere domnevne fizične omejitve ovirajo njegov potencial.

Dirk Nowitzki je priznal, da je dvomil o tako norem vzponu kariere Dončića. Foto: Reuters

"Konec moje kariere ni bil lep. Imeli smo veliko težav, potrebovali smo iskrico, ki bo spreobrnila stvari. Nisem si mislil, da bo ta iskrica otrok (Luka, op. p.). Ko je prvič vstopil v garderobo, se spomnim, da sem pomislil, da je videti kot velik fant, a nisem bil prepričan, ali bo vse skupaj delovalo. Bo dovolj hiter? Je dovolj fizično pripravljen, da bo lahko igral proti košarkarjem v ligi NBA, tako kot je igral v Evropi? Imel sem veliko dvomov, ne samo jaz, ampak vsi v ekipi," je bil odkrit Nemec.

Dončić hitro pokazal talent, a ...

Nowitzki je nato pojasnil, da je Dončića hitro preizkusil. Slovenec je zelo hitro pokazal talent in izjemen občutek za igro. "Ko smo mesec dni pred začetkom sezone začeli s treningi, je bil hitro deležen številnih izzivov v ekipi. Fantje so ga preizkušali, tudi z udarci. A hitro je stvari postavil na svoje mesto, imel je nekaj v sebi, znal se je postaviti zase, že od začetka je izjemno asistiral. Bil je res zelo talentiran, a iskreno si nisem mislil, da bo na ravni, kot jo kaže danes," je bil brez dlake na jeziku Nowitzki.

Dončić bo novo tekmo v ligi NBA igral v noči na četrtek, ko bo Dallas gostil Utah Jazz (2.30). Foto: Guliverimage

"Moja vloga pri njem? Zdaj lahko rečem, da sva prijatelja, dobro se razumeva, ko sem v Dallasu, greva na večerjo. Da bi rekel, da sem njegov mentor, ne morem, ker tega ne potrebuje. Kot lahko vidite, igra kot veteran, zna brati igro in se obnašati na igrišču. Rad bi rekel, da sem imel veliko vlogo pri njegovem vzponu, a Luka igra kot profesionalec že od enajstega leta. Najboljše od vsega je, da še vedno, leto za letom, močno napreduje in res sem vesel zanj," je še dodal Nowitzki. Njegove besede so zatem hitro zaokrožile po spletu in družbenih omrežjih, na vse skupaj se je že odzval tudi Dončić. "Zdi se ti, da sva prijatelja?" je hudomušno pripomnil slovenski košarkar.

Danes 45-letni košarkar se je od igrišč poslovil leta 2019. Z Mavsi, katerih dres je nosil kar 21 let, je največji uspeh dosegel leta 2011, ko je Dallas postal prvak lige NBA, 213 centimetrov visoki Nemec je bil izbran za najkoristnejšega igralca finalne serije (MVP). Štiri leta pred tem je bil kot prvi Evropejec v zgodovini lige NBA izbran za najboljšega igralca rednega dela sezone (2006/07). Letos avgusta je bil sprejet tudi v košarkarski hram slavnih v Springfieldu.

