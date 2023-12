Ne boste verjeli, kdo je čestital Dončićevi hčerki Gabrieli

Potem ko sta košarkarski zvezdnik Luka Dončić in njegova zaročenka Anamarija Goltes v petek objavila presenetljivo novico o rojstvu prvorojenke Gabriele, čestitke z lepimi željami dežujejo od vsepovsod. Prav posebno so pri Dončićevih pripravili tudi njuni trije pasji prijatelji.

Foto: Instagram "Dobrodošla v družini, Gabriela. Komaj čakamo, da te spoznamo," so s prikupno fotografijo, ki jo je na družbenih omrežjih delil Luka Dončič, sporočili kosmatinci Dončića in Anamarije Goltes Hugo, Gia in Viki. Ni dvoma, da bodo družinski sprehodi še bolj pestri kot do zdaj.

Dončić in Goltesova sta nosečnost vseh devet mesecev spretno skrivala pred radovednimi očmi. Vse do petka in informacije, da Luka Dončič na tekmi proti Memphis Grizzlies ne bo igral iz osebnih razlogov, se nosečnosti ni nikoli javno omenjalo, zato je bila novica o rojstvu Gabriele toliko večje presenečenje. Dončič je dan pozneje po tekmi z Oklahomo dejal, da je bil to najlepši dan v njegovem življenju. Par se je 7. julija letos zaročil na Bledu. Kombinacija dneva in meseca zaroke (77) simbolizira Dončićevo številko dresa pri ekipi Dallas Mavericks.

