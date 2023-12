Cedevita Olimpija v zaključku strla odpor zadnje ekipe

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 11. krogu lige ABA s 86:74 zmagali v Baru proti Mornarju. Košarkarji Krke so v petek v Novem mestu z 80:92 izgubili z Igokeo, ki so se ji prve tri četrtine dobro upirali, v zadnji pa niso zmogli več slediti gostom.

Cedevita Olimpija se je po desetem evropskem porazu v tej sezoni uspešno vrnila na zmagovite tirnice na gostovanju v Baru pri Mornarju. Olimpija v nasprotju z Eurocupom v ligi ABA kaže boljše predstave, po enajstih krogih je pri osmih zmagah, Ljubljančani pa so dosegli šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah v ligi ABA. Zadnjeuvrščeni Mornar po 11 tekmah ostaja pri eni zmagi.

Zaradi bolečin v hrbtu v kadru Olimpije ni bilo Aleksandra Šaškova, v Ljubljani pa sta ostala Shawn Jones in Rašid Mahalbašić. Ljubljančani, ki so z osmo zmago ostali med prvimi štirimi ekipami na lestvici, so navidez suvereno prišli do dveh načrtovanih točk, vendar so si nekoliko višjo prednost priigrali šele v zadnji četrtini. Z delnim rezultatom 9:2 so v 35. minuti povedli 73:65 in nato razliko mirno zadržali do konca.

Karlo Matković je dosegel 24 točk. Foto: www.alesfevzer.com

Več kot dve tretjini vseh točk Cedevite Olimpije je dosegla naveza Karlo Matković - Jaka Blažić - Justin Cobbs. Prvi je zbral 24 točk (met iz igre 10:12), Blažič je 19 točkam (trojke 3:7) dodal po sedem skokov in podaj, ameriški organizator igre pa je vpisal 16 točk (5 podaj).

Krka tri četrtine držala stik s tekmecem

V petek je Krka tekmo začela bistveno bolje. V prvi četrtini sta bili ekipi enakovredni, a so bolje začeli domači, ki so si že priigrali štiri točke naskoka (18:14). Sledil pa je delni izid 8:0 za Igokeo, prvo četrtino pa sta ekipi nato končali izenačeni pri 27:27.

Igokea je slavila v Novem mestu. Foto: Krka/Drago Perko/kosarka.si

Druga četrtina je pripadla Krki, ki je dobro nadzorovala potek dvoboja, stekel je tudi met za tri točke (vseh sedem na tekmi so domači zadeli do odmora), tako da so Novomeščani kmalu prišli do prednosti petih točk, ki so jo zadržali do polčasa.

A dobre predstave iz prve polovice tekme niso prelili tudi v drugo. Gostje so v drugem delu tretje četrtine stopili zaostanek ter ob skromnem učinku domačih - v tem delu so dosegli le deset točk - tudi prišli do vodstva s 66:59. Podobno je bilo nato tudi v zadnjem delu. Igokea je prestavila na višjo raven in si kmalu priigrala dvoštevilčno prednost (81:66), ki je do konca ni več spustila iz rok. Bila je že na meji +20, a je domačim v zadnjih minutah le uspelo vsaj malo ublažiti poraz.

Za Krko sta Isaiah Cousins in Marko Radovanović dosegla po 14 točk, eno manj pa Jairus Hamilton. Pri gostih je bil s 25 neustavljiv Dragan Milosavljević.

Naslednjo tekmo bo Krka v ligi Aba igrala 16. decembra, ko jo v Tivoliju čaka slovenski derbi s Cedevito Olimpijo.

Liga ABA, 11. krog

