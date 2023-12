Okorn po novem tudi selektor

Čeprav v taboru Krke trenutno z rezultati ne morejo biti zadovoljni, je kljub temu nov mejnik v svoji trenerski karieri postavil Gašper Okorn. Ta bo po novem ob vodenju Krke vodil tudi madžarsko reprezentanco. Okorn je sicer stari znanec madžarske košarke, saj je med leti 2018 in 2021 vodil Falco Szombathely ter ga dvakrat popeljal do naslova madžarskega prvaka, enkrat se je veselil tudi pokalnega naslova. Ob tem ima v vitrini tudi naslov hrvaškega prvaka in pokalnega zmagovalca s Cibono (2022), lani pa je Krko popeljal do naslova v drugi ligi ABA.

Madžarsko reprezentanco je zadnjih deset let vodil Sztojan Ivkovics, predsednik madžarske košarkarske krovne zveze Marton Bader, ki je v svoji karieri igral tudi za Krko, pa je z naznanitvijo novega selektorja napovedal, da je s tem zaključen dolg proces. "Pogovarjali smo se s tremi tujimi strokovnjaki in na koncu izbrali Gašperja. Gre za visoko pripravljenega in motiviranega strokovnjaka, ki pozna tako madžarske igralce kot ligo," je izjavo Badra ob razkritju sodelovanja povzel madžarski Sportal.hu.

Madžarska je na zadnjem Eurobasketu zasedla 23. mesto, pred tem je bila leta 2017, ko je Slovenija osvojila zlato odličje, 16. "Najprej bi se rad zahvalil predsedniku in madžarski zvezi za to priložnost. Zelo sem vesel, da sem tukaj, v čast mi je, da sem postal selektor madžarske reprezentance. Čestital bi Sztojanu Ivkovicsu za njegovo delo v zadnjih desetih letih, reprezentanca je bila dvakrat na evropskem prvenstvu, zato vem, da me čaka zahtevna naloga, ki vključuje veliko odgovornost. Ampak ni me strah, mislim, da lahko skupaj dosežemo dobre rezultate, in lahko obljubim, da bom dal vse od sebe, cilj ni nič drugega kot uvrstitev na naslednje evropsko prvenstvo," je bil v svoji prvi izjavi v novi vlogi jasen Okorn, ki ga pogodba s Krko veže do leta 2025, obe vlogi pa bo zdaj opravljal hkrati.