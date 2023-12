Barvarji v derbiju suvereno prek Ilirije, Šentjur s stotico prek Polzele

Za uvod v 12. krog košarkarske lige Nova KBM je vodilna Krka na domačem parketu zanesljivo s 86:60 odpravila Triglav Kranj, ki je pred tem v zadnjem krogu presenetil Kansai Helios Domžale. Ta se je v petek pomeril z Ilirijo in jo gladko premagal s 85:67, Šenčur pa je z 79:72 premagal LTH Castings. V soboto je Šentjur za šesto zmago s 102:84 premagal Hopse, za konec kroga pa se bosta v ponedeljek pomerila še Rogaška in Podčetrtek.

Košarkarji Krke so upravičili vlogo favorita in zanesljivo prišli do jubilejne desete zmage v ligi Nova KBM, Triglav pa po ponedeljkovem podvigu, ko je premagal lanske finaliste iz Domžal, ni prikazal podobne predstave in je doživel deveti poraz v prvenstvu. Novomeščani so vprašanje zmagovalca rešili v prvem polčasu, saj so si v 17. minuti priigrali že 29 točk prednosti (43:14). V nadaljevanju so priložnost dobili vsi razpoložljivi igralci na obeh straneh, med njimi tudi nova domača okrepitev Darko Planinić, ki je v 18 minutah na parketu dosegel 12 točk. Najboljši strelec tekme je bil Robert Jurković z 20 točkami (met 8:9, 8 skokov), pri Kranjčanih sta po 12 točk dosegla Jan Dornik in Jošt Flerin.

Košarkarji Kansai Heliosa so v derbiju 12. kroga lige Nova KBM zabeležili deveto zmago in tako vsaj delno popravili spodrsljaj iz začetka tedna, ko so izgubili proti ECE Triglavu.

Za Ilirijo je bil to peti poraz v sezoni oziroma drugi na zadnjih osmih tekmah v ligi Nova KBM. Proti Domžalčanom so izgubili tudi prvo tekmo sredi oktobra. Po izenačenem prvem polčasu so gostitelji odločilno razliko naredili v tretji četrtini, ki so jo dobili s 26:17. Ljubljančani so se v zadnji četrtini približali na 72:64, bližje pa jim ni uspelo priti.

Prvo ime tekme je bil Miloš Glišić, ki je s 24 točkami (met iz igre 10:12, trojke 4:6) in 12 skoki prišel do statističnega indeksa 37. Pri gostih je največ točk dosegel Mirko Mulalić (19), najvišji indeks pa je imel Sergej Macura (23).

Šentjur je prepričljivo prišel do šeste zmage v ligi Nova KBM, s katero je prekinil niz slabših rezultatov, štirih porazov v državnem prvenstvu in pokalu Spar. Več kot polovico vseh točk Šentjurja sta dosegla Nejc Zupan (28 točk, trojke 4:9, 6 skokov, 4 podaje) in Marko Jurič (24 točk, met 11:20, 7 podaj, 4 skoke), dvomestna pa sta bila še Abayomi Iyiola (14) in Urban Durnik (13). Pri gostih je Matic Grušovnik zbral 18 točk (met 7:12), 16 točk pa je dodal Ožbej Glavan.

Liga Nova KBM, 12. krog

Sreda, 13. december:

Petek, 15. december:

Sobota, 16. december:

Ponedeljek, 18. december:

Lestvica: