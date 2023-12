Cedevita Olimpija trepetala za zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 13. krogu lige ABA v Hali Tivoli po težkem boju s 93:91 ugnali Cibono in prišli do tretje zaporedne zmage v regionalni ligi. Drugi slovenski predstavnik Krka bo v nedeljo v Novem mestu gostil Borac.

Petek, 22. december:

Cedevita Olimpija je za razliko od nastopanja v Eurocupu, kjer ji po 12 krogih še ni uspelo doseči zmage, veliko uspešnejša v ligi ABA, kjer je na trinajstih obračunih slavila desetkrat in je tik pod vrhom jadranske lestvice. Tokrat je v Ljubljani gostovala Cibona, ki se je izkazala za trdega nasprotnika, se po zaostanku z dvomestno številko dvakrat vrnila v igro, na koncu pa klonila z 91:93 in zabeležila še osmi poraz v sezoni. Hrvaška zasedba je prejšnji teden zamenjala glavnega trenerja in jo zdaj vodi Dino Repeša. Izbranci Simoneja Pianigianija pa so na svoji zadnji domači tekmi v koledarskem letu 2023 dosegli še svojo tretjo zaporedno zmago v jadranskem tekmovanju.

Ekipi sta bili v prvem polčasu precej izenačeni, košarkarji Cedevite Olimpije so vodili z največ šestimi točkami naskoka, kolikor je prednost znašala sredi prve četrtine (16:10) in tudi po zabijanju Karla Matkovića tik pred odhodom na glavni odmor, na katerega so se Ljubljančani podali s prednostjo 42:36. Kapetan Jaka Blažič je v prvem polčasu dosegel 12 točk, Matković jih je dodal osem. Pri Ciboni v prvih 20 minutah ni bilo dvomestnega košarkarja, Tomislav Buljan je prispeval sedem točk. Zmaji so sicer v prvem polčasu izgubili devet žog, Cibona na drugi strani pa pet.

Jaka Blažič je bil s 25 točkami prvi strelec tekme, dosegel je kar sedem trojk. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Na začetku tretje četrtine je prednost domačih po trojki Justina Cobbsa prvič na srečanju narasla na dvomestno številko (48:38), a je Cibona ekspresno odgovorila z delnim izidom 9:0 in se znova povsem približala domači ekipi. A Cedevita Olimpija je zapretila še drugič in po trojki Cobbsa slabe štiri minute pred koncem tretje četrtine povedla z 62:49, ob koncu tretje četrtine pa so vodili z 69:57.

Cibona zapretila še drugič in poskrbela za napet konec

Ljubljanska zasedba je tudi v zadnji četrtini nadaljevala igro po sistemu toplo-hladno, na drugi strani pa je Cibona znala izkoristiti vse napake in krizne minute v igri zmajev. Štiri minute pred koncem je tako Domagoj Vuković goste s košem popeljal le na točko zaostanka (79:80), dobro minuto in pol pred koncem pa je Buljan s košem in zadetim dodatnim prostim metom izid po dolgem času poravnal (82:82). Cedevita Olimpija je nato odgovorila s petimi zaporednimi točkami, a je s trojko 40 sekund pred koncem za še nekaj napetosti poskrbel Aleksandar Aranitović.

Matković je nato na drugi strani zadel dva prosta meta, a je Cibona pritisnila še enkrat, deset sekund pred koncem je svojo drugo zaporedno trojko, tokrat od table, za nov minimalen zaostanek (88:89) zadel Aranitović. Na drugi strani je Cedevita Olimpija pot do koša spet iskala prek prostih metov, dvakrat je bil uspešen Cobbs. Po minuti odmora je imela Cibona pri treh točkah zaostanka še sedem sekund za napad, s trojko za izenačenje je poskusil v zadnji minuti razpoloženi Aranitović, a je njegov poskus blokiral D. J. Stewart, zmago gostiteljev pa je s črte prostih metov potrdil kapetan Blažič. Olimpija je na koncu slavila s 93:91.

Blažič je srečanje končal pri 25 točkah, od tega je zadel kar sedem trojk v desetih poskusih, in sedmih asistencah, Cobbs je ob zmagi dodal 20 točk (3/4 za 3) in osem asistenc, Stewart pa je vknjižil 14 točk. Na drugi strani sta Vuković in Aranitović (5/6 za 3) obračun končala pri 19 točkah. Obe ekipi sta bili razpoloženi pri metu za tri točke, Cedevita Olimpija je zadela 14 metov za tri iz 28 poskusov, Cibona pa 16 od 27, je pa ljubljanska zasedba ob tem izgubila 16 žog, hrvaška pa tri manj.

Gašper Okorn bo s Krko gostil Cibono. Foto: Krka/Drago Perko/kosarka.si

Pomemben obračun čaka tudi Krko, ki bo v nedeljo ob 15. uri v Novem mestu gostila Borac. Krka je po dvanajstih krogih pri le dveh zmagah, klub iz Čačka na drugi strani pa je pri polovičnem izkupičku.

Liga ABA, 13. krog

Petek, 22. december:

Sobota, 23. december:

Nedelja, 24. december:

Ponedeljek, 25. december:

Lestvica:

