Direktor slovenskih prvakov odgovoril na najbolj vroče vprašanje ta trenutek

Cedevita Olimpija tudi v dvanajstem krogu EuroCupa ni uspela poskrbeti za rezultatski preobrat. Varovanci Simoneja Pianigianija so morali v Stožicah s 83:88 priznati premoč Bešiktašu. Italijanski strateg je po koncu tekme spregovoril tudi o nadaljevanju svoje poti na klopi slovenskih prvakov, pred predstavnike sedme sile pa je stopil tudi direktor kluba Davor Užbinec, ki je med drugim presenetil z odgovorom, da bodo na treninge morda poklicali tudi Zorana Dragića, ki je bil do zdaj hladnokrvno potisnjen na stranski tir.

"Nikakor, vsi nasprotniki v EuroCupu nam pravijo, da igramo dobro, smo drugi v ligi ABA in vemo, s kakšnimi težavami se spopadamo glede poškodb. Izboljšujemo se in napredujemo v vseh vidikih, vsi igralci. Imam občutek, da jim pomagam, da pomagam celotni ekipi. Nikakor ne razmišljam o kakšnem odstopu ali koncu poti na klopi Cedevite Olimpije," je po daleč najslabšem začetku evropske sezone Cedevite Olimpije v zgodovini ljubljanskega kluba v svojem slogu samozavestno zatrdil italijanski strateg Simone Pianigiani, ki s svojim klubom po dvanajstih tekmah v EuroCupu še naprej ne pozna zmage.

V torek je bil v Stožicah po vrsti nasprotnikov boljši še Bešiktaš, bil je naslednji v vrsti, ki je razorožil slovenske prvake, ki so poskrbeli za začetek sezone, ki je niso napovedali še največji pesimisti. Po novem razočaranju in evropski zaušnici je pred predstavnike medijev stopil tudi direktor kluba Davor Užbinec, ki je med drugim spregovoril tudi o najbolj vročem vprašanju ta trenutek in zatrdil, da ima italijanski strateg na začudenje mnogih tudi po nizu porazov in neprepričljivih predstav z redkimi izjavami zaupanje vodstva kluba.

"Pred začetkom sezone smo se odločili za projekt na čelu s Simonejem Pianigianijem. Zagotovo nihče od nas ni pričakoval, da bomo imeli tako negativen rezultat v EuroCupu, a imamo veliko boljšega v ligi ABA, kar zagotovo ni nadomestilo za predstave v Evropi in s prikazanim gotovo nismo srečni in zadovoljni. Enostavno rezultat ni dober in nas vse muči. Normalno je, da se v takšnih primerih v prvi vrsti razmišlja o spremembi na trenerskem mestu, a kot veste, s takimi odločitvami nikoli ne hitimo, temveč iščemo najboljše možne rešitve. Simone je naš trener ter ima zaupanje in podporo kluba, v tem trenutku stojimo za njim," je bil jasen direktor kluba.

"Vsi v klubu prevzemamo odgovornost, mi smo odgovorni za trenuten položaj. Še enkrat poudarjam, odgovorni smo mi, ki vodimo v klub. Pred točno letom dni smo po odhodu Jurice Golemca začeli iskati rešitve na trenerskem mestu. Položaj ni bil enostaven, na trgu ni veliko trenerjev, o katerih smo razmišljali, da nam lahko dajo tisto, kar iščemo. Odločitev, da pripeljemo Simoneja, je bila odločitev celotnega kluba, ne posameznika, če smo pri teh stvareh zgrešili, mora vsak prevzeti svoj del odgovornosti. Ni prišlo samo do spremembe trenerja, temveč tudi na nekaterih drugih položajih, začeli smo z novim ciklom, kjer se je treba veliko prilagajati. Zagotovo ni vse idealno, a se trudimo prevzeti odgovornost, gotovo nismo zadovoljni z rezultati, trudimo pa se iskati rešitve, tako kot smo kratkoročno našli rešitev s Klemnom Prepeličem, a nato finančno nismo mogli konkurirati ponudbi tujih klubov," je bil jasen Užbinec.

Zaupanje v prvega moža ekipe v Cedeviti Olimpiji skupaj z omejenim proračunom ni pogojeno le z rezultati temveč tudi s finančnimi izdatki kluba. Ni skrivnost, da naj bi Pianigiani za triletno pogodbo prejel milijon evrov, kar bi v primeru slovesa od Ljubljane s klavzulami močno zarezalo v finančno stanje slovenskih prvakov. "Naš trener ima pogodbo kot vsak igralec, ki jo moramo spoštovati. Če pride do prekinitve, seveda moramo plačati celoten znesek, tako ko je to v primerih igralcev, in zagotovo je to nekaj, kar je treba vzeti v obzir. Večkrat smo rekli, da je to leto prehodno, da je to leto, ko imamo manjši proračun. Tudi na račun tega smo se odločili, da pred začetkom sezone prekinemo pogodbi z Omićem in Dragićem, ne zaradi njune kakovosti, temveč zaradi prevelikih finančnih zalogajev," pravi Užbinec, ki se je odzval tudi na govorice, da naj bi bilo vse več nezadovoljstva tudi v garderobi Zmajev.

"Ko se izgublja, gotovo nihče od igralcev ni srečen. Ali sem jaz osebno frustriran? Seveda. Nismo srečni, tako je tudi pri košarkarjih, ki so v središču dogajanja. Ni jim lahko, a iskreno sam ne vidim, da bi bil kdo proti trenerju in njegovim odločitvam, poraz je bil posledica prevelikega števila napak," je dejal direktor kluba.

Nelogične poteze. Kaj pa zdaj?

V komentarju je spregovoril tudi o številnih nelogičnih potezah, za katere je v zadnje pol leta poskrbel slovenski klub, sicer nekdaj veliki ponos slovenske košarke, ki je trenutno daleč od slave, ki jo klub nekoč žel. Še vedno veliko prahu dviguje zgodba Zorana Dragića, ki je že od začetka sezone član Cedevite Olimpije, a se mu je trener že poleti odpovedal, in čeprav ljubljansko moštvo pestijo težave s poškodbami, slovenski reprezentant ostaja na stranskem tiru, hkrati pa ga klub kljub večkrat poudarjenemu manjšemu proračunu še naprej plačuje.

"Ta zgodba je tudi meni povsem iskreno nelogična. Kot sem že rekel, Omiću in Dragiću smo pred začetkom sezone ponudili prekinitev pogodbe, ne ker bi bila slaba ali karkoli v tej smeri, temveč finančno nismo mogli slediti temu. V primeru Dragića smo mislili, da se bo zgodil nek premik, na koncu se ni zgodilo nič, česa takšnega ne pomnim, tako da zdaj razmišljamo v drugi smeri, da najdemo drugačno rešitev. Iskreno razmišljamo o tem, da Zorana pokličemo na treninge, skušali bomo najti rešitev. To ni bilo vprašanje o tem, da kdo v klubu noče, temveč še enkrat ponavljam, v mislih je bil proračun kluba," je dejal Užbinec in z odgovorom o Dragiću, ki je bil do zdaj nerazumljivo odrinjen od ekipe, presenetil zbrane.

Ob vprašanjih omejitev s proračunom je nejasna zgodba tudi z Rašidom Mahalbašićem, ki je po vsega nekaj tednih ekspresno hitro zapustil ljubljansko gnezdo. "Ta zgodba je šla iz vseh okvirjev, v javnosti so zaokrožile informacije, ki so bile daleč od resničnih. Z Mahalbašićem smo se dogovorili, da nam bo pomagal na treningih, takšen je bil dogovor, da bi imeli dovolj igralcev na treningih, in ko so nam poškodbe močno zagodle tudi za tekme, smo se odločili, da nam pomaga tudi na tekmah ter da ga registriramo. To je bilo vse skupaj z željo, da nam kratkoročno pomaga, in smo mu za to hvaležni, vse druge zgodbe so izmišljotine. Želimo mu srečo v nadaljevanju kariere. Zagotovo bi nam zdaj prav prišel kakšen nov igralec, a spet je tu vprašanje proračuna. Razmišljamo, ves čas smo aktivni, a v tem trenutku ne moremo govoriti o ničemer konkretnem," je še pojasnil Užbinec.

Mladi? Ne, neizkušeni.

Zagotovo zgodbi Dragića in Mahalbašića nista edini, ki bi jih v tej sezoni uvrstili v niz nelogičnih potez, ob katerih vse bolj anemični navijači ljubljanskega kluba le še nemo zmigujejo z glavo in se v širokem loku ogibajo ljubljanskih Stožic. Ob vseh neizpolnjenih obljubah, ki jih je Cedevita Olimpija sporočila pred začetkom sezone, je zagotovo tudi tista, da bodo letos več priložnosti dobili mlajši košarkarji.

"Na začetku sezone smo mogoče v klubu narobe predstavili naš namen, da bodo v klubu dobili priložnost mladi igralci, ker potem vsi pomislijo na 19-letnike, 20-letnike, sami pa smo mislili predvsem na košarkarje z manj izkušnjami, kamor na tej ravni med drugim spadata tudi Stewart in Sow, sploh Matković in Radović sta po mojem mnenju naredila velik korak naprej. Pri Luki Ščuki moramo vedeti, da je za njim velika poškodba iz prejšnje sezone, a se tudi on dviga. Tudi Glas mislim, da vse bolj izkorišča minute in da bo imel veliko večjo vlogo v klubu," je še dejal Užbinec, ki je ob tem še enkrat več zavrnil vse negativne govorice, ki obkrožajo klub, in se ob koncu obrnil tudi k pozitivnim vidikom delovanja ljubljanske zasedbe.

"Klub je finančno in organizacijsko stabilen, mislim, da se dvigamo iz dneva v dan. Kar zadeva sponzorje, so razmere ne glede na vse pozitivne. Dogovarjamo se za podaljševanje pogodb, gledajo nas kot organizacijo, ki lahko služi kot promocija. Težava ni niti naš status v EuroCupu, vodilni nas doživljajo kot del te družine, imamo svoj položaj in lahko računamo, da bomo imeli tudi v nadaljevanju mesto v tem tekmovanju," je še sklenil Užbinec.

