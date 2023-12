Italijanski strateg na izhodnih vratih?

Čeprav so v taboru slovenskih prvakov z direktorjem Davorjem Užbincem na čelu še prejšnji teden zatrjevali, da ima Simone Pianigiani kljub rekordnemu številu evropskih porazov v tej sezoni še naprej njihovo podporo, pa se, kot kaže, v slovenski prestolnici vendarle obetajo spremembe. Po sredinem že trinajstem porazu v Eurocupu naj bi se v Ljubljani odločili, da je čas za spremembo na trenerskem mestu, poroča portal 24ur.com.

Zaupanje v prvega moža ekipe v Cedeviti Olimpiji skupaj z omejenim proračunom ni pogojeno le z rezultati, temveč tudi s finančnimi izdatki kluba. Ni skrivnost, da naj bi Pianigiani za triletno pogodbo prejel milijon evrov, kar bi v primeru slovesa od Ljubljane s klavzulami močno zarezalo v finančno stanje slovenskih prvakov, a naj bi zdaj obe strani našli skupni dogovor. Ob slovesu italijanskega trenerja od Ljubljane naj bi se v zasedbo Cedevite Olimpije vrnil tudi Zoran Dragić, ki je bil od začetka sezone na plačilni listi ljubljanskih košarkarjev, a bil po odločitvi Pianigianija nerazumljivo postavljen na stranski tir. Da bi se izkušeni slovenski reprezentant lahko vrnil na treninge, je že prejšnji teden opozoril tudi Užbinec.

Bosta Zoran Dragić in Jaka Blažič kmalu spet združila moči v dresu Cedevite Olimpije? Foto: www.alesfevzer.com

"Ta zgodba je tudi meni povsem iskreno nelogična. Kot sem že rekel, smo Omiću in Dragiću pred začetkom sezone ponudili prekinitev pogodbe. Ne zato, ker bi bila slaba ali karkoli v tej smeri, temveč finančno nismo mogli slediti temu. V primeru Dragića smo mislili, da se bo zgodil nek premik, na koncu se ni zgodilo nič, česa takšnega ne pomnim, tako da zdaj razmišljamo v drugi smeri, da najdemo drugačno rešitev. Iskreno razmišljamo o tem, da Zorana pokličemo na treninge, skušali bomo najti rešitev. To ni bilo vprašanje o tem, koga kdo v klubu noče, temveč je bil, še enkrat ponavljam, v mislih proračun kluba," je dejal Užbinec in z odgovorom o Dragiću, ki je bil do zdaj nerazumljivo odrinjen od ekipe, presenetil zbrane. Kot še poročajo pri 24ur.com, bi bil lahko eden izmed kandidatov za vroči stol ljubljanske ekipe, ki je v Eurocupu še naprej brez zmage, Zoran Martič.

V ljubljanskem klubu dogajanja še niso komentirali, bo pa Pianigiani zagotovo odsoten na nedeljski tekmi Cedevite Olimpije v ligi ABA, ko bo gostovala pri Megi. Kot so zapisali pri ljubljanskem moštvu, ima Pianigiani vnovič zdravstvene probleme, zato bo ekipo vodil njegov pomočnik Andrea Turchetto.

