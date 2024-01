Veličastna predstava Olimpije proti Crveni zvezdi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarski prvak Cedevita Olimpija je v 15. krogu lige ABA navdušil z izjemno predstavo proti Crveni zvezdi. Evroligaškega beograjskega velikana je v polni dvorani Hala Tivoli ugnal s 96:86. Na parketu sta blestela zlasti Karlo Matković in povratnik Zoran Dragić, ki mu je zaploskal tudi starejši brat Goran. Košarkarji Krke so doživeli nov poraz, Partizan jih je na domačem parketu premagal s 96:76.

Sobota, 6. januar:

Košarkarji Cedevite Olimpije so v sobotnem derbiju lige ABA pokazali najboljšo predstavo v tej sezoni. Na prvi tekmi regionalne lige, na kateri je ljubljanski zasedbi poveljeval Zoran Martić, je Olimpija navdušila tako v napadu, kjer je proti Crveni zvezdi dosegla kar 96 točk, kot tudi obrambi, kjer je srbskemu velikanu, ki je v Ljubljano pripotoval utrujen, še pod vtisom veličastne evroligaške zmage nad Partizanom, povzročala ogromno težav.

Barve Crvene zvezde brani tudi slovenski reprezentant Mike Tobey. Foto: www.alesfevzer.com

Srečanje med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo je napolnilo Halo Tivoli. Foto: www.alesfevzer.com

Crvena zvezda v tej sezoni v ligi ABA ni še nikdar prejela tako visoko število točk kot na gostovanju v Ljubljani. Foto: www.alesfevzer.com

Goran Dragić je bil navdušen nad predstavo mlajšega brata Zorana. Foto: www.alesfevzer.com

Kar šest igralcev je doseglo dvomestno število točk, med njimi je ogromen aplavz dobil povratnik Zoran Dragić (19 točk), kateremu je z neposredne bližine igrišča, kjer je spremljal dvoboj, zaploskal tudi starejši brat Goran Dragić. Hrvaški center Karlo Matković je prispeval 23 točk, 7 skokov in kar pet blokad.

Zmaji so tako prekinili niz devetih zaporednih zmag Crvene zvezde v ligi ABA in se v regionalnem tekmovanju utrdili pod vrhom.

Partizan previsoka ovira za Novomeščane

Sobotni spored slovensko-beograjskih dvobojev v ligi ABA sta sklenila Partizan in Krka. Evroligaš je zlahka upravičil vlogo favorita. V tej sezoni je nadigral Krko na gostovanju s 96:56, tokrat pa so se izbranci Gašperja Okorna bolje upirali črno-belim, ki so v četrtek v evroligi doživeli boleč poraz proti mestnemu tekmecu Crveni zvezdi.

Beograjčani so brez težav premagali Novomeščane. Foto: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

Partizan je tokrat zmagal s 96:76, zmagovalec pa je bil odločen že po prvem polčasu, ki so ga gostitelji dobili za +30 (59:29). Trener Partizana Željko Obradović je še pred zadnjo četrtino dal priložnost za igro vsem svojim košarkarjem. Vsi so se še pred zadnjimi 14 minutami vpisali med strelce. Pri Novomeščanih je dosegel največ točk Jan Špan (15).

Liga ABA, 15. krog

Četrtek, 4. januar:

Petek, 5. januar:

Sobota, 6. januar:

Ponedeljek, 8. januar:

Torek, 9. januar:

Lestvica:

