Rekord evrolige: štirje podaljški in 256 točk

V 19. krogu evrolige se je v Beogradu igral veliki derbi med Crveno zvezdo in Partizanom, ki so ga rdeče-beli dobili z 88:72. Zvezda je že v 13. minuti povedla s 36:16. Črno-beli ostajajo pri desetih zmagah, to je bil njihov deveti poraz v tem evropskem tekmovanju. Zvezda se je z osmo zmaga približala prvi deseterici. V petek zvečer pa se je pisala zgodovina na tekmi Reala in Efesa. Prvič se je v evroligi igral četrti podaljšek (tekma je trajala tri ure), Real je za zmago dosegel rekordno število točk ene ekipe na tekmi (130), obe skupaj pa rekordnih 256 točk.

"En praznik je za nami, čaka nas naslednji," so beograjski košarkarski derbi štiri dni po vstopu v leto 2024 napovedali v srbskem mediju Blic. Ta je poudaril, da si Crvena zvezda močno želi maščevanja, saj je to sezono Partizan dobil tako prvi medsebojni dvoboj v evroligi kot tudi v ligi ABA. Rdeče-beli so bili v primerjavi s prvima dvema tekmama zdaj res že na papirju močnejši, saj je bil za igro nared tudi izkušeni Nemanja Nedović, imajo pa še novo mlado moč, Nikolo Topića. Še drugo tekmo zapored je sicer izpustil Luka Mitrović (poškodba kolena). Obenem pa ima trenutno nekaj več težav s poškodbami črno-belo moštvo, manjkali so Aleksa Avramović, Uroš Trifunović in Zach LeDay. Partizan je izgubil zadnji dve zahtevni evropski tekmi z Realom Madridom in Virtusom, Zvezda pa se je veselila zmage proti Maccabiju in Fenerbahčeju.

Tekma se je že po nekaj minutah povsem obrnila v korist Crvene zvezde, ki je imela za spodbudo tudi polno beograjsko Areno (Partizanovih navijačev ni bilo). Prvo četrtino je dobila s 24:13, ob polčasu pa je vodila s 50:29. Igrala je pravo timsko košarko, imela 15 asistenc, nasprotnik le dve. Partizan je v prvem polčasu izgubil kar devet žog. Freddie Gillespie je dal deset točk v vsega sedmih minutah in pol na parketu, Rokas Geiedraitis je bil pri devetih, Adam Hanga pa pri osmih točkah.

Zmaga za Zvezdo Foto: ABA/Dragana Stjepanović Tri minute pred koncem tekme se je Partizan sicer približal na devet točk prednosti, a zmaga Crvene zvezde pravzaprav ni bila ogrožena niti za trenutek. Šestintridesetletni veteran Miloš Teodosić je izvrstno vodil domačo ekipo, dal je 13 točk in imel sedem asistenc. Še pet košarkarjev Zvezde je tekmo končalo z dvomestnim številom točk: Nemanja Nedović jih je dal 16, Giedraitis in Gillepsie po 14, Hanga 11 in Yago Dos Santos deset. Slovenski reprezentant Mike Tobey ni dobil ni dobil niti sekunde na parketu. V vrstah Partizana je visokemu ritmu Zvezde uspel slediti samo kapetan Kevin Punter, ki je tekmo končal s 17 točkami.

Na prvi tekmi 19. kroga je Fenerbahče telavivskemu Maccabiju nasul kar 109 točk. Za zmago s 109:74 je imela ekipa iz Istanbula kar šest košarkarjev z dvomestnim številom točk. Največ jih je dal Tyler Dorsey, 21. Asvel je bil v dvoboju z dna razpredelnice boljši od Žalgirisa (93:79), Olympiacos pa je slavil proti Monacu s 75:73.

Rekord evrolige: štirje podaljški in 256 točk

Džanan Musa Foto: Guliverimage Tretja Barcelona je prišla do 13. zmage, z 89:85 je v petek zvečer premagala Baskonio. Zelo dramatičen pa je bil dvoboj vodilnega Reala Madrida in Anadolu Efesa, ki je v spodnji polovici razpredelnice. Po 40 minutah zmagovalec ni bil odločen (81:81). Z 32 točkami, svojim evroligaškim rekordom, je izstopal bosanski košarkar Džanan Musa. Pri turški ekipi pa je bil z 18 prvi strelec rednega dela tekme Shane Larkin.

Real je v drugem podaljšku zaostajal že s 95:102, a v nori zadnji minuti izsilil še tretjega. Najprej je trojko zadel Fabien Causeur, za 102:102 pa ob zvoku sirene Mario Hezonja. Navijači v Madridu so se držali za glavo, ko se je ob izidu 111:111 iztekel tretji podaljšek. Sploh prvič v zgodovini evrolige se je igral četrti podaljšek. Ko je Hezonja 34 sekund do konca četrtega podaljška zadel trojko za vodstvo Reala s 126:122, je bila tekma vendarle odločena. Sedemnajsta zmaga Reala s 130:126.

Musa je tekmo končal s 40 točkami (osem asistenc), Larkin z 32 (devet asistenc), Hezonja z 31 (12 skokov). Facundo Campazzo je dal 25 točk, Darius Thompson 21, več kot 20 pa jih je dosegel še Walter Tavares (20).

Real Madrid je dosegel največ točk na eni tekmi v zgodovini evrolige. Foto: Guliverimage

Vse boljšo formo potrjuje Virtus iz Bologne, ki je nedolgo nazaj še nastopal v EuroCupu. Prišel je do 14. zmage sezone, ko je ekipo iz dna lestvice Alba Berlin premagal s 83:68. V nemški ekipi Žiga Samar za igro še naprej ni nared.

