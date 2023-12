Šarunas preporodil Fenerbahče, dvojni poraz Beograjčanov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Končuje se prva polovica rednega dela sezone v košarkarski evroligi, 17. krog od 34 je zadnji v koledarskem letu 2023. Partizan je doma izgubil z vse boljšim Virtusom (75:77), pri Saniju Bečiroviću in njegovemu Panathinaikosu pa se je opekla Crvena zvezda (82:65). Vodilni Real Madrid, ki ima en sam poraz, je le stežka premagal zadnji Asvel (77:76). Istanbulski derbi je dobil Fenerbahče.

Na prvi tekmi 17. kroga je turški dvoboj dobil Fenerbahče. Anadolu Efes je premagal z 89:84. Efes je ob polčasu še vodil za pet točk, drugi del igre je pripadel Fenerju. Shane Larkin je dal za poraženo istanbulsko ekipo 28 točk, pri zmagovalcih pa je bil prvi strelec Nigel Hayes-Davis (24 točk). Po prihodu novega trenerja Šarunasa Jasikevičiusa je Fenerbahče zmagal še četrtič.

Napet je bil razplet tekme med zadnjeuvrščenim Asvelom in vodilnim Realom, ki je bil blizu drugemu porazu v sezoni, saj sta ekipi v zadnjo minuto vstopili poravnani na 74:74. Pol minute pozneje je Walter Tavares, s 17 točkami, 12 skoki in šestimi podajami najkoristnejši igralec tekme, goste povedel v vodstvo za dve točki. Pet sekund pred zvokom sirene pa je Facundo Campazzo zadel drugi prosti met za tri točke prednosti. Dve sekundi pozneje je v dramatični končnici na točko zaostanek domačih znižal Joffrey Lauvergne (76:77). Sergio Lloull je zgrešil oba prosta meta, nato pa David Lighty na domači strani met za tri točke in Real je vendarle dosegel sedemnajsto zmago v sezoni.

Partizan, ki se bori za končnico, je doživel osmi poraz sezone. Virtus je zmagal s 77:75. Za Italijane je to 12. zmaga in so tik pod vrhom lige. Pri Partizanu je bil najboljši strelec tekme James Nunnaly (19 točk), pri Virtusu pa Iffe Lundberg (16).

Izgubil je tudi drugi beograjski klub, Crvena zvezda. Po kolapsu v zadnji četrtini jo je z 82:65 premagal Panathinaikos, kjer za kadrovanje skrbi Sani Bečirović. Zvezdaši so zadeli samo štiri trojke iz 25 poizkusov, brez točke je tekmo končal veteran Miloš Teodosić. Slovenski reprezentant Mike Tobey je v dobrih devetih minutah dosegel le po dve točki in skoka ter blokado.

