Samar izpustil še šesto tekmo, Barcelona izkoristila mrk Žalgirisa

Fenerbahče je pot k zmagi proti Albi tlakoval v tretji četrtini, ki jo je dobil z 21:12. Turška ekipa je prišla do devete zmage v sezoni. Scottie Wilbekin je za turško ekipo dosegel 20 točk, pri Albi jih je Sterling Brown vknjižil 15.

Barcelona je prišla še do enajste zmage v sezoni, potem ko je s 85:80 slavila na gostovanju v Kaunasu pri Žalgirisu. Ta je štiri minute pred koncem po košu Rolandsa Smitsa še vodil z 80:77, nato pa do konca srečanja ni veš našel poti do koša. Litovska zasedba je v zadnji četrtini dosegla le sedem točk in zabeležila še enajsti poraz v sezoni. Nicolas Laprovittola je za Barcelono dosegel 18 točk, prav toliko jih je za Žalgiris dosegel Laurynas Birutis.

Mike Tobey je dosegel 12 točk. Foto: Guliverimage

Za uvod v krog je Crvena zvezda z Mikom Tobeyjem v četrtek "gostovala" v dvorani Aleksandra Nikolića in Maccabi iz Tel Aviva premagala z 98:92. V Pionirju je svojo domačo tekmo igral Maccabi Tel Aviv, gostil pa je zares domačo ekipo Crveno zvezde. Miloš Teodosić, ki je dal 27 točk, in soigralci so zmagali z 98:92. Rdeče-beli so dali v drugi četrtini 31 točk, tudi v tretji 28 in si še pred zadnjo priigrali lepo prednost. Slovenski reprezentant Tobey je tokrat le dobil nekaj več priložnosti za igro (13 minut) in jo je tudi dobro izkoristil, saj je dal 12 točk (en skok, ena asistenca). To je bila Zvezdina šele šesta zmaga sezone.

Košarkarji vodilnega Reala so vknjižili 15. zmago, s 91:75 so odpravili Partizan. Real Madrid je vse dvome o zmagovalcu odpravil v tretji četrtini, ko je vodil že 76:51. Pri Madridčanih je Džanan Musa dosegel 23 točk, pri četrtem Partizanu pa jih je Bruno Caboclo dosegel 18. Real je pri 15. zmagah in le enem porazu.

Valencia je končala zmagoviti niz drugega Virtusa Bologne.

Evroliga, 16. krog

Četrtek, 21. december:

Petek, 22. december:

Lestvica: