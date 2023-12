Litovski velikan se je odločil za menjavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žalgiris je na dosedanjih tekmah v evroligi dosegel pet zmag in doživel 12 porazov ter je na 16. mestu v 18-članskem elitnem klubskem tekmovanju na stari celini.

New Zalgiris Head Coach - Andrea Trinchieri! 🇮🇹 pic.twitter.com/a1TqSQOnxY — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 30, 2023

Kazysa Maksvytisa, ki je še naprej selektor Litve, šestouvrščene reprezentance z letošnjega svetovnega prvenstva na Japonskem, Filipinih in Indoneziji, bo na klopi Žalgirisa zamenjal 55-letni Italijan Andrea Trinchieri. Trener iz Milana je med letoma 2013 in 2014 vodil Grčijo, na klubski sceni pa med drugim italijanski Cantu, nemška Bamberg in Bayern iz Münchna, ruski Kazan ter srbski Partizan iz Beograda.