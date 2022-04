Zdovc predčasno dobil nogo

Konec marca je najprej prišla vest iz Litve, da bo po koncu sezone Jureta Zdovca na mestu glavnega trenerja Žalgirisa nadomestil litovski selektor Kazis Maksvitis.

Slovenski strokovnjak se je na vročo klop usedel oktobra lani, potem ko je Žalgiris klavrno vstopil v novo sezono. Redni del sezone je končal na zadnjem, 15. mestu in imel na svojem računu osem zmag in 20 porazov.

Iz kluba so danes presenetili z novico, da ne računajo več na Zdovca in je vodenje že zdaj prevzel njihov rojak. "Najprej bi se rad zahvalil Juretu Zdovcu za opravljeno delo in predanost. V klub je prišel v težkih časih. Skušal je pomagati in si zasluži dobro besedo," je dejal direktor Žalgirisa Paulius Motiejunas in nadaljeval: "Kljub vsemu smo se odločili za spremembo. Ni skrivnost, da bo moral Maksvitis delati poleti z reprezentanco, zato bo dobrodošlo, da bo že zdaj izkoristil čas, da se vpelje v sistem ter naredi načrt za prihodnje."